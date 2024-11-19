Горгонзола: сыр, который укрепляет здоровье и радует вкус

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Горгонзола — это сыр с благородной плесенью, известный своим богатым вкусом и множеством полезных свойств. Он выпускается в двух разновидностях:

Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Public domain

Горгонзола Дольче — нежная, мягкая текстура, с тонкими сладковатыми нотками и ореховым послевкусием.

Горгонзола Пиканте — плотный, с ярким пикантным вкусом и пряным ароматом.

Чем полезна горгонзола

Голубые сыры, такие как горгонзола, являются источником пенициллина — природного антибиотика, который помогает уничтожать вредные бактерии и поддерживать здоровье микрофлоры желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, сыр богат кальцием, фосфором и витаминами группы B и A. Регулярное употребление горгонзолы улучшает пищеварение, укрепляет кости и мышцы, нормализует работу нервной системы. Этот сыр помогает справляться со стрессом, усталостью и бессонницей.

С чем подают горгонзолу

Горгонзола Дольче прекрасно сочетается с свежим хлебом, акациевым мёдом или томатным джемом.

Этот сыр гармонирует с фруктами, например, грушами или персиками.

Его также используют для приготовления соуса Горгонзола, добавляя петрушку, сливки и лимонный сок.

Хранение сыра

Целую головку горгонзолы можно хранить в холодильнике до 4 недель.

Разрезанный сыр сохраняет свои свойства в течение 14 дней.

Имейте в виду: сыры с плесенью продолжают вызревать даже в холодильнике, поэтому их вкус и текстура могут изменяться со временем.

Уточнения

Горгондзо́ла горгонзо́ла, горгонцо́ла (итал. Gorgonzola, ломб. Strachìn de Gurgunzöla, пьем. Gorgonzoeula, эмил.-ром. Strachëin) — один из наиболее известных итальянских сыров, отличающийся характерным островатым вкусом.

