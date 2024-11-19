Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайны древних семян: их роль в эволюции растений
Юрия Куклачёва снова госпитализировали из-за проблем с сердцем
Лёгкие, сочные и вкусные котлетки из капусты идеально подойдут на ужин
Домоседу на заметку: породы собак, не требующие частых прогулок
Почему маловязкие масла могут сокращать срок службы двигателя
Несколько способов быстро сжигать жир в домашних условиях
Ваш ковёр останется мягким и пушистым, если чистить его таким образом
Восстановление повреждённых волос с помощью масла авокадо
К Новому году Николай Басков подорожал на 1 миллион рублей

Горгонзола: сыр, который укрепляет здоровье и радует вкус

1:39
Здоровье

Горгонзола — это сыр с благородной плесенью, известный своим богатым вкусом и множеством полезных свойств. Он выпускается в двух разновидностях:

Горгонзола: сыр, который укрепляет здоровье и радует вкус
Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Public domain
  • Горгонзола Дольче — нежная, мягкая текстура, с тонкими сладковатыми нотками и ореховым послевкусием.
  • Горгонзола Пиканте — плотный, с ярким пикантным вкусом и пряным ароматом.

Чем полезна горгонзола

Голубые сыры, такие как горгонзола, являются источником пенициллина — природного антибиотика, который помогает уничтожать вредные бактерии и поддерживать здоровье микрофлоры желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, сыр богат кальцием, фосфором и витаминами группы B и A. Регулярное употребление горгонзолы улучшает пищеварение, укрепляет кости и мышцы, нормализует работу нервной системы. Этот сыр помогает справляться со стрессом, усталостью и бессонницей.

С чем подают горгонзолу

  • Горгонзола Дольче прекрасно сочетается с свежим хлебом, акациевым мёдом или томатным джемом.
  • Этот сыр гармонирует с фруктами, например, грушами или персиками.
  • Его также используют для приготовления соуса Горгонзола, добавляя петрушку, сливки и лимонный сок.

Хранение сыра

  • Целую головку горгонзолы можно хранить в холодильнике до 4 недель.
  • Разрезанный сыр сохраняет свои свойства в течение 14 дней.

Имейте в виду: сыры с плесенью продолжают вызревать даже в холодильнике, поэтому их вкус и текстура могут изменяться со временем.

Уточнения

Горгондзо́ла горгонзо́ла, горгонцо́ла (итал. Gorgonzola, ломб. Strachìn de Gurgunzöla, пьем. Gorgonzoeula, эмил.-ром. Strachëin) — один из наиболее известных итальянских сыров, отличающийся характерным островатым вкусом.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Сейчас читают
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Авто
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором Видео 
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда Аудио 
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Недвижимость
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость Аудио 
Популярное
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.

Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Необычный и вкусный вариант начинки для блинов, которая нравится даже детям
Лондоны-Парижи смазали лыжи. Почему Запад дал задний ход в истории с ударами вглубь России Дмитрий Плотников План внутренней стойкости Украины Зеленский представит в Раде. О чём речь? Любовь Степушова 6 вариантов, 2 ядерных: чем и как Россия ответит на удары ATACMS и Scalp Олег Володин
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Правда ли, что после стерилизации у кошек и котов всегда появляется пузо?
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Последние материалы
Влияние витамина D на мозг: как его недостаток провоцирует атрофию гиппокампа
Жёлтый цвет станет изюминкой вашего интерьера, если использовать его правильно
Почему нельзя просто отправить мусор на Солнце
Секрет урожая: почему стоит удобрять огурцы золой
Заботимся о здоровье кота: правильный способ давать лекарства
Пьём воду и худеем: эксперты рассказали, как пить воду в течение дня
Что нужно знать при выборе резинки для волос?
Лимонное печенье без пшеничной муки обладает фантастическим вкусом и просто готовится
Белокрылка больше не проблема: 7 действенных методов
Российский суд постановил взыскать с группы Rammstein 638 тысяч евро
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.