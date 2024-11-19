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Продукты, которые помогут очистить организм от никотина

1:16
Здоровье

Курильщикам важно поддерживать организм продуктами, которые помогают выводить никотин и бороться с его вредным воздействием. Включение в рацион определённых продуктов может стать шагом к очищению и укреплению здоровья.

Продукты, которые помогут очистить организм от никотина
Фото: Freepik by Racool_studio, PDM

Что стоит добавить в рацион

Одним из лучших помощников в борьбе с вредными веществами являются гранаты. Они не только очищают организм, но и улучшают качество крови и кровообращение, что особенно важно для курильщиков.

Цитрусовые — лимоны, апельсины и грейпфруты — ускоряют обмен веществ и помогают организму быстрее справляться с токсинами. Имбирь также заслуживает внимания: он не только снижает тягу к курению, но и эффективно выводит токсины.

Киви против депрессии

Курильщики часто подвержены депрессивным состояниям, и киви может стать настоящей находкой. Этот фрукт помогает улучшить настроение и справиться с последствиями вредной привычки.

Зелёные помощники

Брокколи и свежая зелень, такие как петрушка и шпинат, не только очищают организм, но и регулируют обмен веществ. Эти продукты должны стать основой рациона для тех, кто хочет минимизировать вред от никотина.

Уточнения

Никоти́н (от лат. Nicotiána - табак) — высокотоксичный алкалоид пиридинового ряда, содержащийся в растениях семейства паслёновых (Solanaceae), преимущественно в листьях и стеблях табака (концентрация в сухом от 0,3 до 5 % по массе), махорки (2-14 %), в меньших количествах — в томатах, картофеле, баклажанах, зелёном перце.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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