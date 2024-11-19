Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 опасных опций в автомобиле, которые могут навредить вам
Каковы будут ближайшие действия Трампа и Украины? Ответил политолог
Авито: москвичи без опыта могут больше всего получать, работая арматурщиками
Антон Чупков, обладатель титула чемпиона мира по плаванию, объявил о завершении карьеры
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Ваш автомобиль даёт сигналы о поломке — какие признаки не стоит игнорировать
Как помочь смородине и ягодным кустам пережить зиму
Подсчитано число ракет ATACMS, которые есть у Украины
Три секретных правила выращивания идеальных баклажанов

Врач рассказала, какие два вида рыбы являются самыми полезными для здоровья

1:35
Здоровье

Рыба является важным источником высококачественного белка, кальция и жирных кислот омега-3, необходимых для здоровья костей, сердца, нервной, иммунной и сердечно-сосудистой систем, мозга и гормонального баланса. Об этом напомнила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Врач рассказала, какие два вида рыбы являются самыми полезными для здоровья
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto, CC BY-SA 4.0

Врачи рекомендуют употреблять рыбу хотя бы два раза в неделю для разнообразия рациона и получения всех необходимых веществ.

Лосось считается одним из самых полезных видов рыбы благодаря высокому содержанию омега-3 и других ценных питательных веществ.

"Список полезной для здоровья рыбы невозможно представить без лосося. По содержанию омега-3 его опережает разве что печень трески, но она очень калорийна. Омега-3 незаменима — это значит, что в организме человека эти кислоты не синтезируются. Получить их можно только с пищей", — рассказала Екатерина Кашух.

Другие жирные сорта рыбы, такие как сельдь, сардины и форель, также богаты омега-3 и другими полезными веществами, пишет Газета.Ru.

Скумбрия — ещё один хороший источник белка и витамина B12, а треска содержит мало калорий и много белка, а также витамины и минералы, важные для здоровья кожи, волос и ногтей.

Однако стоит помнить о рыбе с высоким содержанием ртути, такой как тунец, макрель и меч-рыба, употребление которой следует ограничить.

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.
 

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Ошибки при посадке гладиолусов, которых стоит избежать, чтобы получить шикарные цветы
Садоводство, цветоводство
Ошибки при посадке гладиолусов, которых стоит избежать, чтобы получить шикарные цветы Аудио 
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Шоу-бизнес
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана Аудио 
Что нужно заменить сразу после покупки машины с пробегом
Авто
Что нужно заменить сразу после покупки машины с пробегом Аудио 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала Любовь Степушова Один Т-34 против многотысячного гитлеровского гарнизона Сергей Лебедев Праздник к нам приходит. Как в этом году выбрать заведение на новогодний корпоратив Дмитрий Плотников
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Как правильно переключать передачи, чтобы не повредить авто
Как правильно переключать передачи, чтобы не повредить авто
Последние материалы
Как поливать помидоры, чтобы не навредить урожаю: секреты правильного графика
Аферисты придумали новую схему обмана с декларированием денег
Байден оставил Трампу козырь для переговоров с Путиным
Как осеннее удобрение помогает клубнике пережить зиму
Банкам России разрешат открывать счета удалённо
Чем заменить красную икру и сохранить вкус праздника
Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала
Врач назвал признаки артериального и венозного тромбоза
Украинский актёр и боец Пётр Великий погиб под Курском
На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.