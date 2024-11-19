Врач рассказала, какие два вида рыбы являются самыми полезными для здоровья

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рыба является важным источником высококачественного белка, кальция и жирных кислот омега-3, необходимых для здоровья костей, сердца, нервной, иммунной и сердечно-сосудистой систем, мозга и гормонального баланса. Об этом напомнила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto, CC BY-SA 4.0

Врачи рекомендуют употреблять рыбу хотя бы два раза в неделю для разнообразия рациона и получения всех необходимых веществ.

Лосось считается одним из самых полезных видов рыбы благодаря высокому содержанию омега-3 и других ценных питательных веществ.

"Список полезной для здоровья рыбы невозможно представить без лосося. По содержанию омега-3 его опережает разве что печень трески, но она очень калорийна. Омега-3 незаменима — это значит, что в организме человека эти кислоты не синтезируются. Получить их можно только с пищей", — рассказала Екатерина Кашух.

Другие жирные сорта рыбы, такие как сельдь, сардины и форель, также богаты омега-3 и другими полезными веществами, пишет Газета.Ru.

Скумбрия — ещё один хороший источник белка и витамина B12, а треска содержит мало калорий и много белка, а также витамины и минералы, важные для здоровья кожи, волос и ногтей.

Однако стоит помнить о рыбе с высоким содержанием ртути, такой как тунец, макрель и меч-рыба, употребление которой следует ограничить.

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.





Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных.

