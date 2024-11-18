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Эксперты рассказали, как ежедневная часовая прогулка продлевает жизнь

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Здоровье

Исследование, проведенное специалистами из Кембриджского университета, установило, что прогулка продолжительностью один час в день может значительно увеличить продолжительность жизни.

Эксперты рассказали, как ежедневная часовая прогулка продлевает жизнь
Фото: unsplash.com by Tegan Mierle, PDM

В этом исследовании участвовало свыше 400 тысяч человек среднего возраста, за которыми внимательно следили на протяжении 13 лет. Полученные результаты подтвердили, что регулярные прогулки снижают вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, сообщает издание Independent.

Ученые обращают внимание на то, что даже умеренные физические нагрузки, такие как спокойная ходьба, оказывают значительное положительное влияние на здоровье. Для достижения заметного эффекта врачи рекомендуют совершать прогулки не менее пяти раз в неделю.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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