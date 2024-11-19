Забота о сердце: скрытые риски, о которых важно знать

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

К здоровью сердца необходимо относиться ответственно в любом возрасте, ведь разрушить его работу легко, а вот восстановить — гораздо сложнее. Мы часто помним о вреде неправильного питания, курения и алкоголя для этого важного органа. Однако причины сердечных проблем не ограничиваются лишь этими факторами.

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Неудачный брак: риск для здоровья

Семейная жизнь должна быть источником радости и взаимной поддержки. Если отношения приносят стресс и неудовлетворенность, это может существенно ухудшить состояние сердца.

Научные данные подтверждают: мужчины, счастливо женатые, живут дольше и реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако женщинам следует избегать перегрузки обязанностями, так как это негативно сказывается на их здоровье. Если брак стал источником проблем, самое время задуматься над этим.

Пробки и их влияние на сердце

Мало кто задумывается, что регулярные пробки могут стать триггером для болезней сердца. Шум, выхлопные газы и стресс из-за ожидания создают вредную для организма атмосферу. Когда это возможно, лучше выбирать альтернативные способы передвижения.

Бессонница как враг сердца

Работа по ночам и хроническое недосыпание значительно повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Важно пересмотреть график и уделять время полноценному сну, особенно в среднем возрасте, чтобы не навредить своему организму.

Бороться с бессонницей лучше комплексно, сочетая изменение режима, улучшение гигиены сна и при необходимости консультацию с врачом.

Уточнения

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

