Ученые объяснили, как сидячий образ жизни повышает риск заболеваний сердца

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Массачусетской больницы провели новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Американского колледжа кардиологии. В ходе работы выяснили, что более 10,5 часов сидячего времени в сутки значительно увеличивают шансы на развитие сердечной недостаточности и риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

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В исследовании участвовали около 89 000 человек, средний возраст которых составил 62 года, и более половины из них были женщинами. Участники носили специальные устройства на запястье, которые отслеживали их физическую активность на протяжении недели.

На протяжении восьми лет наблюдений у 4,9% участников была диагностирована мерцательная аритмия, у 2,1% — сердечная недостаточность, 1,84% перенесли тяжёлый инфаркт миокарда, а 0,94% умерли от заболеваний сердечно-сосудистой системы.