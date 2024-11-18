Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Думкою богатеет. Зеленский завтра представит Украине новый план на войну
Некоторым европейским странам выгодно выстраивать отношения с Россией
Как приготовить «Столичный» салат: классика, которая удивит
Как сделать урожай огурцов в теплице в два раза больше с помощью одного простого шага
Эксперты рассказали, как ежедневная часовая прогулка продлевает жизнь
Строгие правила или свобода: как детство определяет стиль ухода за собакой
Владелец АЗС развеял 4 самых популярных мифа о бензине
В ГД предложили предусмотреть возможность отправки сообщений по номеру авто
Умные решения для обустройства мизерной кухни

Ученые объяснили, как сидячий образ жизни повышает риск заболеваний сердца

1:06
Здоровье

Учёные из Массачусетской больницы провели новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Американского колледжа кардиологии. В ходе работы выяснили, что более 10,5 часов сидячего времени в сутки значительно увеличивают шансы на развитие сердечной недостаточности и риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые объяснили, как сидячий образ жизни повышает риск заболеваний сердца
Фото: Unsplash by Bench Accounting, PDM

В исследовании участвовали около 89 000 человек, средний возраст которых составил 62 года, и более половины из них были женщинами. Участники носили специальные устройства на запястье, которые отслеживали их физическую активность на протяжении недели.

На протяжении восьми лет наблюдений у 4,9% участников была диагностирована мерцательная аритмия, у 2,1% — сердечная недостаточность, 1,84% перенесли тяжёлый инфаркт миокарда, а 0,94% умерли от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Обсудить
Сейчас читают
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Авто
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов Аудио 
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Авиация
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит Аудио 
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Домашние животные
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение Аудио 
Популярное
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение

Иногда кошки любят пристально смотреть на людей. Что может быть причиной такого поведения домашних животных?

Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Лондоны-Парижи смазали лыжи. Почему Запад дал задний ход в истории с ударами вглубь России Дмитрий Плотников План внутренней стойкости Украины Зеленский представит в Раде. О чём речь? Любовь Степушова 6 вариантов, 2 ядерных: чем и как Россия ответит на удары ATACMS и Scalp Олег Володин
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Последние материалы
Думкою богатеет. Зеленский завтра представит Украине новый план на войну
Некоторым европейским странам выгодно выстраивать отношения с Россией
Как приготовить «Столичный» салат: классика, которая удивит
Как сделать урожай огурцов в теплице в два раза больше с помощью одного простого шага
Эксперты рассказали, как ежедневная часовая прогулка продлевает жизнь
Строгие правила или свобода: как детство определяет стиль ухода за собакой
Владелец АЗС развеял 4 самых популярных мифа о бензине
В ГД предложили предусмотреть возможность отправки сообщений по номеру авто
Умные решения для обустройства мизерной кухни
Как приготовить невероятно вкусные оладьи с курицей и сыром за 30 минут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.