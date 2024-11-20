Урчание в желудке: что это значит и когда стоит насторожиться

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Урчание в животе — в большинстве случаев совершенно естественный процесс, но иногда это явление может доставлять неудобства. Разберёмся, почему урчит в желудке и кишечнике, и можно ли это предотвратить.

Фото: Freepik by benzoix, PDM

Причины урчания в желудке и кишечнике

1. Голод

Когда желудок долгое время остаётся без пищи, он активно сигнализирует об этом. Урчание становится способом "напомнить" о том, что организму пора пополнить запасы энергии.

2. Дисбактериоз кишечника

Нарушение микрофлоры кишечника затрудняет пищеварение. В результате этого возникают звуки, сопровождающие брожение и газообразование.

3. Переедание

Чрезмерное количество еды затрудняет работу желудка, который испытывает нагрузку при переваривании большого объёма пищи. Это становится причиной урчания.

4. Пищевая аллергия

Некоторые продукты могут вызывать несварение и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это также может сопровождаться урчанием.

5. Спешка за едой

Если вы торопитесь во время еды, вместе с пищей в желудок попадает воздух. Кроме того, плохо пережёванная еда усложняет её переваривание, что приводит к характерным звукам.

6. Хаотичное питание

Частые перекусы неподходящей пищей или нерегулярный график приёма еды могут нарушить работу ЖКТ. Строгие диеты или чрезмерное увлечение одним видом продуктов имеют схожий эффект.

Как избежать урчания в животе

Чтобы минимизировать неприятные звуки, следуйте простым правилам:

Питайтесь регулярно. Это поможет избежать как голодания, так и переедания.

Ешьте медленно. Тщательное пережёвывание пищи облегчает её переваривание.

Избегайте вредных продуктов. Старайтесь не употреблять пищу, которая вызывает дискомфорт или аллергию.

Поддерживайте здоровье кишечника. Пробиотики и сбалансированное питание помогут восстановить микрофлору.

Уточнения

Желу́док (лат ventriculum, др.-греч. γαστήρ) — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.

