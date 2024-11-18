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5 лучших напитков, которые помогут победить простуду

2:19
Здоровье

С наступлением холодов и первых признаков простуды особенно важно выбрать средства, которые помогут быстрее восстановить силы. Одним из ключевых элементов в борьбе с болезнью являются напитки, поддерживающие иммунитет и способствующие улучшению самочувствия.

5 лучших напитков, которые помогут победить простуду
Фото: commons.wikimedia.org by Andy Melton, CC BY-SA 2.0

Напитки, помогающие при простуде

1. Травяные настои

Используемые с древних времён, травяные настои из ромашки, липы или шиповника славятся своими противовоспалительными и успокаивающими свойствами. Такие чаи снимают отёки, уменьшают боль в горле, а чай с малиной помогает снизить температуру.

2. Имбирный чай

Чай с имбирём — мощное средство с антисептическими и согревающими свойствами. Имбирь стимулирует кровообращение и укрепляет организм в борьбе с вирусами. В сочетании с лимоном и мёдом он превращается в эликсир, поддерживающий иммунитет и повышающий сопротивляемость.

3. Клюквенный морс

Клюквенный морс богат витамином C и антиоксидантами. Этот напиток не только укрепляет иммунитет, но и обладает мочегонным эффектом, помогая быстрее выводить токсины из организма. Регулярное употребление морса поддерживает общий тонус и помогает справляться с инфекцией.

4. Тёплое молоко с мёдом

Тёплое молоко с мёдом — классическое средство для смягчения кашля и раздражения в горле. Мёд обладает антибактериальными свойствами, а молоко образует защитную плёнку, уменьшая воспаление. Такой напиток перед сном улучшает качество сна и способствует восстановлению сил.

5. Отвар из плодов шиповника

Богатый витамином C и антиоксидантами, отвар из шиповника укрепляет иммунитет, снижает воспалительные процессы и укрепляет стенки сосудов. Регулярное употребление помогает организму быстрее справляться с болезнями.

Каждый из этих напитков обладает уникальными свойствами, которые облегчают симптомы простуды. Главное — пить их регулярно и сочетать с другими методами лечения, чтобы как можно быстрее вернуться к полноценной жизни.

Уточнения

Просту́да (англ. common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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