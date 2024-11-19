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Любите читать в туалете? Это может быть опасно

1:01
Здоровье

Медики предупреждают: популярная привычка может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем. Многие любят подолгу сидеть в туалете с телефоном, книгой или газетой, но это далеко не безобидное занятие.

Любите читать в туалете? Это может быть опасно
Фото: flickr.com by Alex Proimos, CC BY 2.0

Специалисты Юго-Западного медицинского центра Техасского университета в Далласе выяснили, что длительное пребывание на унитазе может привести к ряду неприятных последствий. Среди них — развитие геморроя, ослабление мышц таза, нарушение кровообращения, а в некоторых случаях даже пролапс прямой кишки.

Чтобы избежать таких проблем, врачи рекомендуют сократить время нахождения в туалете до 10 минут. Для этого стоит отказаться от привычки брать с собой гаджеты и чтение — чем менее увлекательным будет время в туалете, тем быстрее вы покинете его. Эти рекомендации применимы даже для тех, кто страдает запорами: кратковременные визиты в уборную помогут сохранить здоровье в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Геморро́й (от др.-греч. αἷμα - "кровь" и ῥοῦς или ῥόος - "течение"; мед. устар. и обл. почечу́й) — заболевание, связанное с тромбозом, воспалением, патологическим расширением и извитостью геморроидальных вен дистального отдела прямой кишки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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