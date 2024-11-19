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Вся правда о пластырях для похудения: эффективны ли они

2:19
Здоровье

Пластыри для похудения обещают впечатляющие результаты: избавление от лишнего жира, подтянутую кожу, устранение целлюлита, вывод токсинов и даже снижение аппетита. Их состав включает активные компоненты вроде кофеина, капсаицина, катехинов и экстракта зелёного чая, которые действительно могут ускорить обмен веществ. Но насколько правдивы эти заявления?

Вся правда о пластырях для похудения: эффективны ли они
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, PDM

Миф или реальность

Активные вещества, такие как кофеин и катехины, способны ускорять метаболизм и повышать расход калорий, но есть нюанс: доказанная эффективность этих компонентов проявляется только при их пероральном применении, например, в составе БАДов. Использование же пластыря для локального воздействия на жир не имеет научных подтверждений.

Учёные сомневаются, что местные средства способны разрушать жировые клетки. Локальное устранение жира возможно только с помощью таких процедур, как:

  • Липолитики (введение специальных препаратов);
  • Криолиполиз (воздействие холодом);
  • Ультразвуковая липосакция.

Эти методы доказали свою эффективность, в отличие от пластырей, которые лишь заявляют о своих чудодейственных свойствах.

Почему пластыри не работают

Принцип действия пластыря основан на контакте активных веществ с кожей. Однако глубина проникновения большинства таких компонентов крайне мала, чтобы воздействовать на жировую ткань. Кожа выполняет барьерную функцию, и без специальных технологий проникновение активных веществ в глубокие слои практически невозможно.

Таким образом, пластыри для похудения не способны разрушать жировые клетки или существенно влиять на их количество. Их эффект, если и есть, скорее связан с временной потерей воды в месте нанесения, что создаёт иллюзию уменьшения объёмов.

Вывод

Пластыри для похудения выглядят как заманчивое решение для борьбы с лишним весом, но научных доказательств их эффективности пока нет. Если вы хотите добиться реальных результатов, лучше обратить внимание на методы с доказанной результативностью: физические нагрузки, здоровое питание или современные косметологические процедуры.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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