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Врач категорически не рекомендует пытаться самостоятельно чистить печень от токсинов

1:33
Здоровье

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова рассказала, что попытки самостоятельно очистить печень в домашних условиях могут быть не только бесполезными, но и опасными.

Врач категорически не рекомендует пытаться самостоятельно чистить печень от токсинов
Фото: Департамент здравоохранения Томской области is licensed under public domain

Терапевт перечислила симптомы, которые могут указывать на проблемы с печенью: желтизна кожи и слизистых оболочек, зуд, тошнота, рвота, горечь во рту, боль в правом подреберье и появление сосудистых звёздочек на коже.

Однако для определения состояния печени необходимо сдать анализы на биохимические показатели, такие как общий, непрямой и прямой билирубин, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза и щелочная фосфатаза, пишет Газета.Ru со ссылкой на врача.

Пивоварова подчеркнула, что отклонения от нормы в этих показателях могут свидетельствовать о серьёзных заболеваниях печени, включая вирусный гепатит и цирроз.

Лечение таких заболеваний должно проводиться только под наблюдением врача, и самостоятельное лечение может привести к очень серьёзным последствиям.

"Эти и другие заболевания печени лечатся только под наблюдением врача, применение самостоятельных методов лечения, тем более народных методов строго противопоказано, потому что способно привести к самым неожиданным и серьезным последствиям, вплоть до хирургического вмешательства или летального исхода", — заключила врач.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

Токси́н (др.-греч. τοξικός [toxikos] «ядовитый») — яд биологического происхождения.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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