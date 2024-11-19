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Диетолог усомнилась в том, что всем нужно обязательно выпивать в день два литра воды

Здоровье

Для поддержания нормального обмена веществ рекомендуется употреблять около одного миллилитра воды на каждую потребляемую калорию. Таким образом, считается, что при среднем потреблении пищи в 2000 калорий в день человеку требуется примерно два литра жидкости в сутки.

Диетолог усомнилась в том, что всем нужно обязательно выпивать в день два литра воды
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Однако нутрициолог и диетолог Кристина Пришвина выразила сомнения относительно этого утверждения. Она считает, что компания, продающая бутилированную воду, могла повлиять на распространение этой информации.

Существуют и другие методы расчёта потребности в воде. Одна из них предполагает, что нужно выпивать 30 миллилитров воды на каждый килограмм нормального веса. Для женщин это составляет около 1950 миллилитров, а для мужчин — 2100 миллилитров.

Эксперт подчёркивает в беседе со "Спорт-Экспрессом", что реальная потребность в воде может значительно варьироваться в зависимости от разных факторов, таких как возраст, здоровье, физическая активность, климат и другие обстоятельства.

Пришвина также обращает внимание на то, что два литра — это общее количество жидкости, включая ту, что содержится в пище. Она рекомендует ориентироваться на свои ощущения и не заставлять себя пить воду, если нет желания.

Избыток жидкости может быть вредным для организма, приводя к гипонатриемии — состоянию, при котором уровень натрия в крови снижается до опасного уровня. Это может вызвать головокружение, обмороки и даже смерть.

Однако диетолог перечисляет ситуации, когда употребление двух литров воды полезно: при постоянной потере жидкости, проживании в жарком климате, интенсивной физической нагрузке и силовых тренировках, а также при обезвоживании, вызванном кофе, алкоголем или чрезмерным употреблением соли.

Пришвина советует пить воду при следующих сигналах тела: ощущение жажды, сухость во рту, потемнение мочи, уменьшение потоотделения и чувство стянутости кожи. Если у вас есть сомнения относительно потребности в воде, рекомендуется проконсультироваться с врачом для получения индивидуальных рекомендаций, основанных на вашем образе жизни и состоянии здоровья.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Обезво́живание органи́зма (лат. exsiccosis, дегидратация, гипогидратация, гипогидрия, эксикоз) — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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