Колени хрустят как орешки: причины и методы лечения

Эксперты назвали возможные причины хруста коленей и методы лечения.
В колене имеются сумки, размер которых имеет индивидуальные вариации. Их внутренняя поверхность выделяет особую смазку — синовиальную жидкость. Смазка позволяет всем частям сустава легко и свободно двигаться.
Сгибание и разгибание изменяют давление в суставе. При этом пузырьки углекислого газа лопаются, издавая характерный звонкий звук, который и называется хрустом. Через некоторое время (в среднем — 20-30 минут) воздух снова собирается в пузырьки, и процесс повторяется. Иногда хруст довольно ощутим, но многие люди не обращают на него внимания.
Резкие движения также могут приводить к хрусту.
Другими словами, хруст колена — нормальный физиологический процесс, который сопровождает сгибание и разгибание сустава.
Почему некоторые люди так беспокоятся по этому поводу? Дело в том, что у 15 процентов населения мира этот симптом является первичным признаком артроза. А с таким заболеванием шутки плохи.
Среди причин, из-за которых хрустят колени, можно выделить следующие: неправильное питание; недостаток определенных вещей в организме; соблюдение питьевого режима; увлечение тяжелой атлетикой.
Регулярный хруст или щелчки в коленных суставах могут возникать также из-за неправильного образа жизни или генетических особенностей организма. Причем симптом проявляется одинаково у взрослых и детей.
Для достижения максимального терапевтического эффекта при лечении хруста в коленном суставе необходим комплексный подход, состоящий из приема медикаментов, лечебной физкультуры, правильного питания, массажа и народной медицины, пишет inform. com.de.
Коле́нный сустав коле́но (лат. articulatio genus) — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник.
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