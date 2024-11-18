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Какую воду лучше пить для здоровья?

Здоровье

Не всякая питьевая вода может оказать благотворное влияние на здоровье и самочувствие человека. Только сбалансированное количество макро- и микроэлементов в воде может принести пользу.

Какую воду лучше пить для здоровья?
Фото: pxhere

По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), вода, пригодная для питья, должна соответствовать более чем ста пунктам.

При оценке пригодности жидкости используются следующие критерии:

Вкус

Химические элементы в воде определяют ее запах и вкус. На запах могут влиять вещества, которые использовались при очистке воды.

Структура

В воде, используемой для питья, необходимо исключить наличие вредных примесей — нитратов, хлора, тяжелых металлов, токсинов, нитритов.

Минералы

Вода не должна содержать их переизбытка. Например, перенасыщение солями, может спровоцировать развитие камней в почках. А дистиллированная вода, которую многие привыкли пить, вымоет из организма полезные вещества, а пользы не принесет.

Водородный показатель (pH)

Это мера активности водорода в жидких средах, количественно выражающая ее кислотность (вес водорода).
В современном мире у большинства людей pH менее 7,0, что свидетельствует о кислом состоянии организма. Это связано с экологией и несбалансированным питанием.

Интересный факт

Ученый-биохимик из Германии Отто Варбург, лауреат Нобелевской премии 1931 года, пришел к выводу, что недостаток кислорода в клетках (pH < 7,0) провоцирует переход здоровых клеток в раковые. Он установил, что раковые опухоли не растут в среде, богатой кислородом, с pH 7,5 и более. Это наблюдение говорит о том, что рак развивается при повышении кислотности жидкости. Его последователи в 60-х годах 20 века доказали, что при уровне pH 7,5 и более любая болезнетворная флора не может размножаться, а при таком pH наш иммунитет легко борется с неблагоприятными для организма явлениями.

Так какую воду лучше пить, чтобы быть здоровым? Лучше всего подойдет щелочная (pH не менее 7,5), пишет inform. com. de.

Уточнения

Вода́ — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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