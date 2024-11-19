До какого возраста ребенка стоит кормить покупными детскими кашами?

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр Рабият Зайниддинова объяснила Pravda. Ru, есть ли польза или вред от детских каш, которые продаются в магазинах, и до какого возраста их давать ребенку.
"Каши промышленного производства полезны и удовлетворяют потребности малыша согласно тому возрасту, который указан на упаковке", — отметила врач.
Однако маленькие пакетированные каши быстрорастворимые, которыми заполнены полки супермаркетов, не несут пользу для ребенка.
"Это еда не по возрасту. Кроме того, все-таки весь принцип злаковых каш в том, чтобы запустить процесс переваривания. Первое, на что должны ориентироваться родители при покупке любого продукта питания для своего ребенка — на возрастную маркировку. Второе — это качество и целостность упаковки. И третье — это срок годности. Если три эти параметра не соблюдаются, то этот продукт вам не подходит", — рассказала педиатр.
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