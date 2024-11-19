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До какого возраста ребенка стоит кормить покупными детскими кашами?

1:02
Здоровье

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр Рабият Зайниддинова объяснила Pravda. Ru, есть ли польза или вред от детских каш, которые продаются в магазинах, и до какого возраста их давать ребенку.

До какого возраста ребенка стоит кормить покупными детскими кашами?
Фото: freepik.com by stockking, PDM

"Каши промышленного производства полезны и удовлетворяют потребности малыша согласно тому возрасту, который указан на упаковке", — отметила врач.

Однако маленькие пакетированные каши быстрорастворимые, которыми заполнены полки супермаркетов, не несут пользу для ребенка.

"Это еда не по возрасту. Кроме того, все-таки весь принцип злаковых каш в том, чтобы запустить процесс переваривания. Первое, на что должны ориентироваться родители при покупке любого продукта питания для своего ребенка — на возрастную маркировку. Второе — это качество и целостность упаковки. И третье — это срок годности. Если три эти параметра не соблюдаются, то этот продукт вам не подходит", — рассказала педиатр.

Уточнения

Манная каша — каша из манной крупы, приготовленная на молоке, или просто на воде с солью и сахаром.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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