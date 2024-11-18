Польза или вред? Педиатр раскрыла, какой прикорм станет лучшим для вашего малыша

На днях вышла новость о том, что годовалый ребенок отравился детским питанием в Москве. Какой прикорм лучше для ребенка, и как избежать покупки непригодных для употребления пюре или соков, рассказала Pravda. Ru кандидат медицинских наук, врач-педиатр Рабият Зайниддинова.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева

Она ответила, на что стоит обращать внимание, когда родители дают ребенку фруктовые или мясные пюре из магазина, если со сроком годности все в порядке.

"Для введения продуктов прикорма из торговых точек существуют определенные правила безопасности. В первую очередь обратите внимание на внешний вид упаковки. Ее нужно тщательно покрутить в руках, убедившись в целостности. Вся маркировка должна быть сохранна. Когда вы будете открывать упаковку дома, вы должны услышать характерный звук по типу шлепка. Это означает, что упаковка была закрыта правильно, и при открытии ее герметизация, соответственно, нарушилась. Далее нужно убедиться, что содержимое баночки не содержит плесени, сторонних компонентов", — рассказала эксперт.

Она добавила, что продукт обязательно нужно переложить в детскую посуду. Во-первых, это эстетично и будет пищевой интерес ребенка к еде. А во-вторых, это позволяет еще раз убедиться, что в пюре, например, нет никаких сторонних примесей и ингредиентов.

"Продукт нужно подогреть до необходимой температуры. Это касается овощных пюре, мясного прикорма. Фруктовые пюре, как правило, мы не подогреваем", — рассказала врач.

По ее словам, традиционно в педиатрическом сообществе считается, что именно заводской прикорм является безопасным видом прикорма. Если ребенок получает только грудное молоко, такой прикорм появляется в его жизни примерно с пяти с половиной месяцев. Если ребенок получает только смесь или смесь и молоко, в этом случае с новыми продуктами малыш знакомится с четырех с половиной месяцев.

"Поздно, если мы затягиваем введение прикорма до 7-8 месяцев. В интервале 4,5 — 6 месяцев открывается так называемое "золотое окно толерантности". Это тот возрастной интервал, когда ребенок охотно знакомится с новыми продуктами и правильно их воспринимает. В противном случае слишком раннее или слишком позднее введение прикорма может способствовать формированию пищевой аллергии", — уточнила педиатр.

Она добавила, что баночным прикормом малыш оснащает свой рацион примерно до года. А после родители постепенно переводят ребенка на общий стол: домашние супчики, тефтельки, детские макароны, овощи всех видов, приготовленные либо отварным способом, либо на пару. И, конечно, фруктово-ягодное разнообразие по сезону.

Уточнения

Введение прико́рма — это введение любых более плотных, чем грудное молоко или молочная смесь, пищевых продуктов, домашнего или промышленного приготовления, дополняющих грудное молоко или молочную смесь у здорового ребёнка после 4—6 месяцев жизни и способствующих постепенному переводу ребёнка на общий стол.

