Как в России будут бороться с сахарным диабетом на федеральном уровне

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По поручению президента России Владимира Путина правительство реализует программу по борьбе с сахарным диабетом.

Фото: marines.mil by Официальный сайт Корпуса морской пехоты США is licensed under public_domain

"Она должна включать в себя раннюю диагностику заболевания, гарантированное обеспечение граждан медицинскими изделиями, в том числе расходными материалами и лекарствами, и профилактическую работу, то есть весь комплекс мер, который определяет качество и продолжительность жизни больных диабетом", — заявил на оперативном совещании премьер-министр Михаил Мишустин.

Так на оснащение региональных эндокринологических центров и создание школ здоровья для больных сахарным диабетом планируется выделить 4,2 млрд рублей. Порядка 470 млн рублей направят на дооснащение и переоснащение больниц, помогающих больным с сахарным диабетом в сельских и отдалённых областях.

"Опасность состоит в том, что диабет второго типа может долгое время никак себя не проявлять. На этапе, когда симптомы дают о себе знать, у человека, как правило, уже начинаются тяжёлые осложнения, которые бьют по сердечно-сосудистой системе и несут угрозу жизни. Власти ставят задачу снизить эти риски и покрыть потребности как можно большего числа людей в диагностике и лекарствах", — сообщила доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета Олеся Гурова.

По словам первого вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, ранняя диагностика внедряется по опыту Советского Союза, в котором диспансеризация населения проводилась на постоянной основе, сообщает URA.RU.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.



Диспансериза́ция — комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определённых групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

