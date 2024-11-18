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Ученые назвали витамин, замедляющий старение мозга

1:02
Здоровье

Исследователи из Гарвардской медицинской школы выяснили, что дефицит витамина D может способствовать ускорению возрастных изменений в мозге. Результаты их работы были опубликованы в журнале Neurology.

Ученые назвали витамин, замедляющий старение мозга
Фото: pxhere

В исследовании приняли участие 1200 пожилых добровольцев, которым было более 65 лет. Наблюдения за их состоянием здоровья длились примерно 12 лет. В течение этого времени участники несколько раз сдавали кровь для определения уровня витамина D, а в конце исследования проходили МРТ мозга.

Данные, полученные при МРТ, показали, что у людей с адекватным уровнем витамина D лучше сохранялись объем и структура серого вещества головного мозга. Серое вещество отвечает за получение и обработку информации, а также контролирует различные функции организма, включая мышление, сенсорное восприятие (например, зрение и слух), эмоциональное состояние и речь.

 

 

 

 

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества. Холекальциферол (витамин D3) синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона B.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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