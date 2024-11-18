Ученые назвали витамин, замедляющий старение мозга

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Гарвардской медицинской школы выяснили, что дефицит витамина D может способствовать ускорению возрастных изменений в мозге. Результаты их работы были опубликованы в журнале Neurology.

Фото: pxhere

В исследовании приняли участие 1200 пожилых добровольцев, которым было более 65 лет. Наблюдения за их состоянием здоровья длились примерно 12 лет. В течение этого времени участники несколько раз сдавали кровь для определения уровня витамина D, а в конце исследования проходили МРТ мозга.

Данные, полученные при МРТ, показали, что у людей с адекватным уровнем витамина D лучше сохранялись объем и структура серого вещества головного мозга. Серое вещество отвечает за получение и обработку информации, а также контролирует различные функции организма, включая мышление, сенсорное восприятие (например, зрение и слух), эмоциональное состояние и речь.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества. Холекальциферол (витамин D 3 ) синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона B.

