В чём опасность популярных диет на соках?

Сейчас набрали популярность диеты на соках. Но так ли они полезны, как уверяют создатели курсов? Врач-эндокринолог медицинского центра "СМ-Клиника" Екатерина Казачкова считает, что такие способы похудеть могут нанести вред здоровью.
Дело в том, что соковые диеты лишают организм многих важных питательных веществ.
Во-первых, в этих смузи почти нет белка, который необходим для поддержания мышечной массы и нормального функционирования иммунной системы.
Во-вторых, резкое ограничение калорий, которое неизбежно при диете на соках, замедляет метаболизм. В это время организм переходит в режим экономии энергии, что затрудняет дальнейшее снижение веса.
"Высокое содержание сахара в соках может вызвать резкие скачки уровня глюкозы в крови. Это опасно для людей с предрасположенностью к диабету", — цитирует врача "ВМ".
Эндокринолог добавила, что соки не такие как вода по составу, и поэтому такие диеты могут приводить к обезвоживанию организма.
Для того, чтобы сидеть на таких диетах, нужно проконсультироваться с врачом, тщательно подготовить организм и пить воду.
Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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