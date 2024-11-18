В чём опасность популярных диет на соках?

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сейчас набрали популярность диеты на соках. Но так ли они полезны, как уверяют создатели курсов? Врач-эндокринолог медицинского центра "СМ-Клиника" Екатерина Казачкова считает, что такие способы похудеть могут нанести вред здоровью.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Дело в том, что соковые диеты лишают организм многих важных питательных веществ.

Во-первых, в этих смузи почти нет белка, который необходим для поддержания мышечной массы и нормального функционирования иммунной системы.

Во-вторых, резкое ограничение калорий, которое неизбежно при диете на соках, замедляет метаболизм. В это время организм переходит в режим экономии энергии, что затрудняет дальнейшее снижение веса.

"Высокое содержание сахара в соках может вызвать резкие скачки уровня глюкозы в крови. Это опасно для людей с предрасположенностью к диабету", — цитирует врача "ВМ".

Эндокринолог добавила, что соки не такие как вода по составу, и поэтому такие диеты могут приводить к обезвоживанию организма.

Для того, чтобы сидеть на таких диетах, нужно проконсультироваться с врачом, тщательно подготовить организм и пить воду.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

