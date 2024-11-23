Food and Function: какао способно защищать сосуды от влияния стресса

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведенное учёными из Университета Бирмингема, показало, что какао, богатое флавонолами, способно нивелировать негативное воздействие стресса на сердечно-сосудистую систему, особенно после употребления жирной пищи. Результаты данной работы были опубликованы в журнале Food and Function.

Фото: flickr.com by formulatehealth, CC BY 2.0

В эксперименте приняли участие молодые здоровые добровольцы. Их разделили на две группы, каждая из которых получила одинаковый завтрак, состоящий из высококалорийной пищи: два круассана с маслом, 10 граммов солёного сливочного масла, 1,5 ломтика сыра Чеддер и 250 мл цельного молока. Разница заключалась в напитке: первая группа пила какао с низким содержанием флавонолов, а вторая — с высоким.

Флавонолы представляют собой природные соединения, придающие окраску растительной пище. В организме человека они выполняют функцию антиоксидантов, защищая клетки от повреждений, вызванных нестабильными молекулами, известными как свободные радикалы.

После завтрака участникам был предложен восьмиминутный тест на скорость счёта в уме с возрастающей сложностью. Каждый неверный ответ сопровождался сообщением об ошибке, что создавало дополнительную стрессовую нагрузку. После теста учёные измерили кровоток в предплечье, сердечную активность, уровень насыщения кислородом тканей префронтальной коры головного мозга и провели ультразвуковое исследование плечевой артерии.

Результаты исследования подтвердили, что употребление жирной пищи в сочетании с какао, содержащим мало флавонолов, приводило к ухудшению функции сосудов, что выражалось в снижении дилатации (расширения) плечевой артерии на 1,29%. Этот негативный эффект сохранялся в течение полутора часов после окончания стрессового теста. В то же время, какао с высоким содержанием флавонолов предотвращало ухудшение сосудистой функции.

Таким образом, учёные пришли к выводу, что включение в рацион продуктов, богатых флавонолами, может служить эффективной стратегией для минимизации негативных последствий неправильного питания, в частности, его влияния на сердечно-сосудистую систему в условиях стресса.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).



Кровено́сные сосу́ды — эластичные трубчатые образования в теле человека, животных, по которым силой ритмически сокращающегося сердца или пульсирующего сосуда осуществляется перемещение крови по организму: к органам и тканям по артериям, артериолам, капиллярам, и от них к сердцу — по венулам и венам.

