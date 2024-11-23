Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сделайте свой бургер идеальным: секреты от профессионала
Россия временно запретила вывоз лома драгоценных металлов
Почему яйца портят ваши котлеты
Три шага к здоровым губам зимой
Увеличьте урожай вишни с помощью осенней обрезки
Как выбрать собаку, подходящую для вашего дома
Опасности осени для кошек: вирусы, которые могут стать смертельными
Надежда Кадышева высказалась о своей популярности у молодёжи
Красивая осанка при грыже позвоночника — это возможно, только делайте эту тренировку

Food and Function: какао способно защищать сосуды от влияния стресса

2:29
Здоровье

Исследование, проведенное учёными из Университета Бирмингема, показало, что какао, богатое флавонолами, способно нивелировать негативное воздействие стресса на сердечно-сосудистую систему, особенно после употребления жирной пищи. Результаты данной работы были опубликованы в журнале Food and Function.

Food and Function: какао способно защищать сосуды от влияния стресса
Фото: flickr.com by formulatehealth, CC BY 2.0

В эксперименте приняли участие молодые здоровые добровольцы. Их разделили на две группы, каждая из которых получила одинаковый завтрак, состоящий из высококалорийной пищи: два круассана с маслом, 10 граммов солёного сливочного масла, 1,5 ломтика сыра Чеддер и 250 мл цельного молока. Разница заключалась в напитке: первая группа пила какао с низким содержанием флавонолов, а вторая — с высоким.

Флавонолы представляют собой природные соединения, придающие окраску растительной пище. В организме человека они выполняют функцию антиоксидантов, защищая клетки от повреждений, вызванных нестабильными молекулами, известными как свободные радикалы.

После завтрака участникам был предложен восьмиминутный тест на скорость счёта в уме с возрастающей сложностью. Каждый неверный ответ сопровождался сообщением об ошибке, что создавало дополнительную стрессовую нагрузку. После теста учёные измерили кровоток в предплечье, сердечную активность, уровень насыщения кислородом тканей префронтальной коры головного мозга и провели ультразвуковое исследование плечевой артерии.

Результаты исследования подтвердили, что употребление жирной пищи в сочетании с какао, содержащим мало флавонолов, приводило к ухудшению функции сосудов, что выражалось в снижении дилатации (расширения) плечевой артерии на 1,29%. Этот негативный эффект сохранялся в течение полутора часов после окончания стрессового теста. В то же время, какао с высоким содержанием флавонолов предотвращало ухудшение сосудистой функции.

Таким образом, учёные пришли к выводу, что включение в рацион продуктов, богатых флавонолами, может служить эффективной стратегией для минимизации негативных последствий неправильного питания, в частности, его влияния на сердечно-сосудистую систему в условиях стресса.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Кровено́сные сосу́ды — эластичные трубчатые образования в теле человека, животных, по которым силой ритмически сокращающегося сердца или пульсирующего сосуда осуществляется перемещение крови по организму: к органам и тканям по артериям, артериолам, капиллярам, и от них к сердцу — по венулам и венам.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Обсудить
Сейчас читают
Эффективный способ убрать жировой фартук
Новости спорта
Эффективный способ убрать жировой фартук Аудио 
Перекопка огорода — главная ошибка дачников, которая портит урожай
Садоводство, цветоводство
Перекопка огорода — главная ошибка дачников, которая портит урожай Аудио 
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Еда и рецепты
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году Аудио 
Популярное
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам

Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.

Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Страсти по Орешнику. Как всего лишь одна российская ракета уничтожила весь завод Южмаш Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
Последние материалы
Опасности осени для кошек: вирусы, которые могут стать смертельными
Надежда Кадышева высказалась о своей популярности у молодёжи
Food and Function: какао способно защищать сосуды от влияния стресса
Красивая осанка при грыже позвоночника — это возможно, только делайте эту тренировку
Премия ТОП-5 АВТО: Geely Monjaro в топе, а кто ещё в числе лучших?
Учёные обнаружили связь химикатов в составе пластика и нарушений сна
Целебные свойства груш: витаминная поддержка для всех
Почему моторное масло уходит быстрее
Почему кабачки гниют на грядке и как это исправить
Эксперт рассказал, что выбрать для экономии — готовую отделку или ремонт своими руками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.