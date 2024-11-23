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CD: избыток меди в организме ускоряет развитие раковых клеток

2:02
Здоровье

Учёные из Калифорнийского университета установили, что высокие уровни меди в организме могут стимулировать активную продукцию фермента, усиливающего энергетический обмен и рост раковых клеток. Эти данные опубликованы в журнале Cancer Discovery (CD).

CD: избыток меди в организме ускоряет развитие раковых клеток
Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox, PDM

Специалисты подчеркнули, что в нормальных условиях медь выводится из организма с мочой и калом. Однако при чрезмерном потреблении организм не может справиться с избытком, что может привести к тошноте, головным болям, металлическому привкусу во рту, а в долгосрочной перспективе — к токсическому поражению печени и нарушению сердечной деятельности.

Особое внимание учёные обратили на влияние меди на развитие раковых опухолей. Главный автор исследования, профессор кафедры биологии рака Калифорнийского университета Мария Чижик-Кржеска, указывает, что избыток меди вызывает сложные адаптационные процессы в раковых клетках. Этот элемент усиливает выработку фермента, ускоряющего их энергетический обмен, что предоставляет опухолям дополнительное "топливо" для быстрого роста.

Наиболее выражено это влияние при светлоклеточной почечно-клеточной карциноме (СПКК) — самом распространённом виде рака почки. Исследования показали, что накопление меди ассоциируется с худшими результатами лечения пациентов с этим заболеванием.

Учёные пока не могут точно определить, почему медь накапливается в опухолях. Однако предполагается, что значительную роль играет влияние окружающей среды. Курение табака и электронных сигарет, а также вдыхание дыма лесных пожаров, содержащего тяжёлые металлы, могут способствовать повышению уровня меди в организме.

Эксперты рекомендуют проявлять осторожность при приёме добавок с медью и усиливать контроль за факторами окружающей среды, которые могут способствовать накоплению этого элемента.

Уточнения

Рак по́чки — злокачественная опухоль почки, которая чаще всего представляет собой карциному и развивается либо из эпителия проксимальных канальцев и собирательных трубочек (почечноклеточный рак, ПКР), либо из эпителия чашечно-лоханочной системы (переходноклеточный рак; либо, в некоторых случаях, плоскоклеточный рак ).

Карцинома (др.-греч. καρκίνος — «рак», -ωμα от ὄγκωμα — «опухоль», дословно — раковая опухоль) — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов). 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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