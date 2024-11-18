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Учёные раскрыли, возможно ли обратить поседение волос вспять

1:27
Здоровье

Американские учёные из Колумбийского центра старения имени Роберта Батлера в Нью-Йорке выявили факторы, влияющие на поседение волос. Исследование, опубликованное на портале Live Science, показало, что снижение уровня стресса может временно замедлить процесс седины, но эффект не является постоянным.

Учёные раскрыли, возможно ли обратить поседение волос вспять
Фото: Wikipedia by Philippe Alès, CC BY-SA 4.0

Другим перспективным направлением является борьба с окислительным стрессом, который провоцируют курение и загрязнение окружающей среды. Румынские учёные из Университета медицины и фармации Юлиу Хатиегану в Клуж Напоке установили, что богатая антиоксидантами еда (черника, орехи пекан и др.) помогает защитить клетки и ДНК от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Важно отметить, что ни снижение стресса, ни борьба с окислительным стрессом не могут полностью предотвратить седину. Более половины людей начинают седеть к 50 годам, а при генетической предрасположенности процесс может начаться раньше.

Учёные обнаружили, что меланоциты, клетки, отвечающие за образование меланина в волосах, не погибают с возрастом, а просто концентрируются в корне волоса, не мигрируя вверх по пряди. Это открытие открывает новые возможности для лечения седины, но пока не существует способов реактивировать меланоциты.

Уточнения

Окислительный стресс (оксидативный стресс, от англ. oxidative stress) — процесс повреждения клетки в результате окисления. Окислительный стресс отражает дисбаланс между проявлениями активных форм кислорода (АФК) в организме и способностью биологической системы своевременно очищать себя от интермедиатов реакции и восстанавливать причиненный ущерб. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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