Врач рассказала, как можно прожить на 11 лет дольше

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Регулярные двухчасовые прогулки со скоростью не менее 4,8 км в час могут увеличить продолжительность жизни на 11 лет. Об этом сообщила эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова, ссылаясь на исследование американских учёных в своем Telegram-канале. По словам специалиста, важно ходить в привычном умеренном темпе.

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"Если бы самые малоподвижные люди совершали ежедневные прогулки, то они могли бы прожить на 11 лет дольше, а ожидаемая средняя продолжительность жизни выросла бы на 5 лет — почти до 84 лет с 78,6 года", — уточнила эндокринолог. Каждый дополнительный час ходьбы, по ее словам, может увеличивать продолжительность жизни на 376 минут или примерно на 6 часов.

Это связано с тем, что регулярная физическая активность, такая как длительная ходьба, значительно снижает риск развития различных заболеваний. Прогулки помогают снять напряжение, уменьшают стресс, облегчают боли в спине и способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы, а также положительно влияют на общее состояние организма. Кроме того, ходьба является доступной и бесплатной формой активности, которая подходит большинству людей.

Как подчеркивает Павлова, в настоящее время только 25% людей старше 40 лет могут считать себя членами наиболее активной физически группы населения.

Уточнения

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

