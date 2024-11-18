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Как послеобеденный отдых влияет на уровень сахара в крови

1:16
Здоровье

Короткий послеобеденный сон, длительностью 15-20 минут, более эффективно снижает уровень глюкозы в крови, чем обычный отдых без сна. Этот вывод сделали эксперты из Берлинской эндокринологической клиники, результаты их работы были опубликованы в журнале Nature, сообщает "Российская газета".

Как послеобеденный отдых влияет на уровень сахара в крови
Фото: Wikipedia by U3207862, CC BY-SA 4.0

В исследовании принимали участие 1200 человек, страдающих диабетом второго типа. Участников поделили на две группы: первая группа проводила время в полудреме — либо лежа, либо сидя, а второй группе предлагалось попытаться уснуть.

Анализы крови у всех участников проводились до начала эксперимента и после его завершения, чтобы оценить уровень сахара. Оказалось, что короткий сон снижает концентрацию глюкозы в крови на 25-30% эффективнее, чем просто расслабление.

Эксперты пояснили, что короткий дневной сон способствует активации восстановительных процессов в организме и способствует нормализации выработки инсулина, что приводит к снижению уровня сахара в крови. Однако, если продолжительность сна превышает рекомендуемую, эффект может оказаться обратным, и уровень сахара возрастет.

 

Уточнения

Глюко́за органическое соединение, моносахарид один из самых распространённых источников энергии в живых организмах. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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