Как послеобеденный отдых влияет на уровень сахара в крови

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Короткий послеобеденный сон, длительностью 15-20 минут, более эффективно снижает уровень глюкозы в крови, чем обычный отдых без сна. Этот вывод сделали эксперты из Берлинской эндокринологической клиники, результаты их работы были опубликованы в журнале Nature, сообщает "Российская газета".

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В исследовании принимали участие 1200 человек, страдающих диабетом второго типа. Участников поделили на две группы: первая группа проводила время в полудреме — либо лежа, либо сидя, а второй группе предлагалось попытаться уснуть.

Анализы крови у всех участников проводились до начала эксперимента и после его завершения, чтобы оценить уровень сахара. Оказалось, что короткий сон снижает концентрацию глюкозы в крови на 25-30% эффективнее, чем просто расслабление.

Эксперты пояснили, что короткий дневной сон способствует активации восстановительных процессов в организме и способствует нормализации выработки инсулина, что приводит к снижению уровня сахара в крови. Однако, если продолжительность сна превышает рекомендуемую, эффект может оказаться обратным, и уровень сахара возрастет.

Уточнения

Глюко́за— органическое соединение, моносахарид один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.

