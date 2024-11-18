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В России резко повысились цены на брекеты

1:16
Здоровье

В России наблюдается резкий скачок цен на брекет-системы. За год стоимость выравнивания зубов приблизилась к полумиллиону рублей, сообщает SHOT.

В России резко повысились цены на брекеты
Фото: flickr.com by Loren Kerns, CC BY 2.0

Ранее популярными были американские брекеты, но из-за санкций клиникам приходится закупать их через параллельный импорт. В 2023 году средняя цена составляла 140 тысяч рублей, а в 2024 году она выросла до 280 тысяч.

В связи с этим российские стоматологии переходят на более доступные китайские брекеты, которые стоят около 230 тысяч рублей (только за металлические конструкции).

Важно отметить, что к стоимости брекетов добавляются расходы на установку, наблюдение, замену дуг, профессиональную чистку и другие услуги. В итоге полная стоимость лечения, если не требуется удаление зубов, может достигать полумиллиона рублей.

По словам представителей стоматологических клиник, рост цен обусловлен курсом доллара, проблемами с логистикой, особенно с американскими поставками, а также высоким спросом на брекеты, который растёт среди пациентов всех возрастов.

Уточнения

Бре́кеты (англ. от brace «скоба»), ортодонти́ческие ско́бы — сложные ортодонтические несъёмные конструкции (аппараты) для коррекции положения зубов человека при нарушениях прикуса и неровности зубного ряда.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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