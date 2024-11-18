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Nutrients: два яйца в неделю улучшают состояние здоровья и когнитивные функции

1:27
Здоровье

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что регулярное употребление от двух до четырёх яиц в неделю может положительно влиять на здоровье, снижая уровень холестерина и улучшая когнитивные способности. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients.

Nutrients: два яйца в неделю улучшают состояние здоровья и когнитивные функции
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Исследование проводилось на протяжении многих лет, с 1988 года, и охватило 890 мужчин и женщин. Учёные изучали связь между потреблением яиц и когнитивными функциями, особенно у людей среднего и пожилого возраста.

Интересные результаты были получены при анализе влияния яиц на память. У женщин, употреблявших больше яиц, наблюдалось незначительное ухудшение как краткосрочной, так и долгосрочной памяти. У мужчин же подобной связи не было выявлено изначально. Однако спустя десятилетие дополнительный анализ показал, что мужчины, регулярно включавшие яйца в свой рацион, демонстрировали лучшие результаты в когнитивных тестах по сравнению с женщинами.

Учёные объясняют этот эффект богатым составом яиц. Они содержат белки, аминокислоты, каротиноиды и витамин В4 (холин), которые играют важную роль в поддержании здоровья нейронов, улучшении памяти и снижении риска когнитивных нарушений.

Уточнения

Когнитивными (познавательными) функциями называются наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации; обработка и анализ информации; запоминание и хранение; обмен информацией, построение и осуществление программы действий.

Аминокисло́ты также аминокарбо́новые кисло́ты, АМК — органические соединения, в молекуле которых одновременно содержатся карбоксильные и аминные группы.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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