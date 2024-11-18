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В США подтвердился первый случай заражения тяжёлым штаммом оспы обезьян

0:45
Здоровье

Органы здравоохранения США сообщили о первом зарегистрированном случае инфицирования новым штаммом вируса mpox (Оспа обезьян), ранее обнаруженным в Восточной Африке. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В США подтвердился первый случай заражения тяжёлым штаммом оспы обезьян
Фото: Tarutao National Marine Park by Rushen, CC BY-SA 2.0

Заражённый вернулся из Конго и обратился за медицинской помощью в Северной Калифорнии. В данный момент его состояние стабилизировалось, и угрозы для общественного здоровья отсутствуют.

Власти пояснили, что пациент находится на самоизоляции, а медицинские специалисты осуществляют профилактические меры среди его ближайших контактов. Они уверены, что вероятность дальнейшего распространения вируса остаётся невысокой.

Уточнения

О́спа обезья́н (англ. Mpox, ранее Monkeypox) — инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы.

Респу́блика Ко́нго (фр. République du Congo [ʁepyblik dy kɔ̃ɡo], конго Repubilika ya Kongo, лингала Republíki ya Kongó), также Ко́нго-Браззави́ль — государство в Центральной Африке, бывшее колониальное владение Франции, с 1970 по 1991 года — Народная Республика Конго.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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