Лишние углеводы: продукты, которые стоит исключить
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Переизбыток углеводов в рационе может негативно сказаться на здоровье. Чтобы этого избежать, рекомендуется исключить или ограничить следующие продукты:
Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA, CC BY-SA 2.0
- Джемы и варенье с высоким содержанием сахара: лучше заменить их на свежие сезонные ягоды.
- Йогурты с наполнителями: в них часто добавляют много сахара, что снижает их пользу.
- Покупные круассаны и выпечка: содержат много простых углеводов и жиров.
- Белый хлеб: предпочтительнее цельнозерновой, так как он содержит больше клетчатки и питательных веществ.
- Быстрые завтраки: многие из них насыщены сахаром и добавками; лучше выбрать обычные каши.
- Консервированные фрукты, мороженое и мёд: высокое содержание сахара делает их нежелательными в большом количестве.
- Сладкие газированные напитки и свежевыжатые соки: содержат много сахара и могут способствовать набору веса.
Сбалансированное питание с минимальным количеством простых углеводов поможет поддерживать здоровье и хорошее самочувствие.
Уточнения
Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.
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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации