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Лишние углеводы: продукты, которые стоит исключить

1:07
Здоровье

Переизбыток углеводов в рационе может негативно сказаться на здоровье. Чтобы этого избежать, рекомендуется исключить или ограничить следующие продукты:

Лишние углеводы: продукты, которые стоит исключить
Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA, CC BY-SA 2.0
  • Джемы и варенье с высоким содержанием сахара: лучше заменить их на свежие сезонные ягоды.
  • Йогурты с наполнителями: в них часто добавляют много сахара, что снижает их пользу.
  • Покупные круассаны и выпечка: содержат много простых углеводов и жиров.
  • Белый хлеб: предпочтительнее цельнозерновой, так как он содержит больше клетчатки и питательных веществ.
  • Быстрые завтраки: многие из них насыщены сахаром и добавками; лучше выбрать обычные каши.
  • Консервированные фрукты, мороженое и мёд: высокое содержание сахара делает их нежелательными в большом количестве.
  • Сладкие газированные напитки и свежевыжатые соки: содержат много сахара и могут способствовать набору веса.

Сбалансированное питание с минимальным количеством простых углеводов поможет поддерживать здоровье и хорошее самочувствие.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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