Как избавиться от прыщей быстро и без косметики

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Прыщи могут появляться в любом возрасте, и это всегда неприятно. Знать, как быстро и безопасно от них избавиться, крайне важно. Даже если специальных косметических средств нет под рукой, можно воспользоваться проверенными народными методами.

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Масло чайного дерева

Эфирное масло чайного дерева славится своим мощным антибактериальным действием. Но использовать его в чистом виде не стоит — это может навредить коже. Лучше добавить пару капель в масло ши или оливковое и аккуратно нанести на проблемное место. Уже через короткое время прыщ исчезнет.

Лимон

Лимонный сок — эффективное средство против несовершенств кожи, но оно не подойдет для чувствительного типа. Если с этим проблем нет, можно приготовить простой лосьон: в 200 мл воды растворить две столовые ложки лимонного сока. Протереть кожу раствором, через полчаса умыться и нанести увлажняющий крем. Повторяя эту процедуру ежедневно, вы не только предотвратите прыщи, но и улучшите цвет лица, а также замедлите старение кожи.

Ромашка

Пакетированный ромашковый чай может стать отличным помощником. Достаточно смочить пакетик в горячей воде и приложить к прыщику на несколько минут. Можно также заварить ромашку, намочить ватный диск и протереть лицо. Эта процедура помогает в профилактике высыпаний и способствует естественному омоложению.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή - остриё, разгар, расцвет), или угри - это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

