Как избавиться от прыщей быстро и без косметики

Прыщи могут появляться в любом возрасте, и это всегда неприятно. Знать, как быстро и безопасно от них избавиться, крайне важно. Даже если специальных косметических средств нет под рукой, можно воспользоваться проверенными народными методами.
Эфирное масло чайного дерева славится своим мощным антибактериальным действием. Но использовать его в чистом виде не стоит — это может навредить коже. Лучше добавить пару капель в масло ши или оливковое и аккуратно нанести на проблемное место. Уже через короткое время прыщ исчезнет.
Лимонный сок — эффективное средство против несовершенств кожи, но оно не подойдет для чувствительного типа. Если с этим проблем нет, можно приготовить простой лосьон: в 200 мл воды растворить две столовые ложки лимонного сока. Протереть кожу раствором, через полчаса умыться и нанести увлажняющий крем. Повторяя эту процедуру ежедневно, вы не только предотвратите прыщи, но и улучшите цвет лица, а также замедлите старение кожи.
Пакетированный ромашковый чай может стать отличным помощником. Достаточно смочить пакетик в горячей воде и приложить к прыщику на несколько минут. Можно также заварить ромашку, намочить ватный диск и протереть лицо. Эта процедура помогает в профилактике высыпаний и способствует естественному омоложению.
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