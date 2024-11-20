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Почему важно поддерживать гемоглобин в норме и какие продукты этому способствуют

1:18
Здоровье

Уровень гемоглобина в крови играет важную роль в обеспечении организма кислородом, поэтому его необходимо поддерживать в норме. О том, какие продукты помогут повысить гемоглобин, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Почему важно поддерживать гемоглобин в норме и какие продукты этому способствуют
Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS, PDM

Эксперт объяснил, что на уровень гемоглобина влияют белок, железо и вещества, которые способствуют их усвоению, такие как аскорбиновая кислота.

"Для того чтобы объединить все эти элементы в одном приёме пищи, отличным выбором будет сочетание квашеной капусты и мяса. Капуста богата витамином C, а мясо содержит легкоусвояемое железо и белок", — отметил Гинзбург.

Однако специалист предостерёг от чрезмерного потребления мяса, так как это может негативно сказаться на долголетии.

Диетолог также рекомендовал разнообразить рацион другими продуктами, которые повышают гемоглобин.

Среди них:

  • крупы;
  • орехи;
  • грубый хлеб;
  • овощи и фрукты;
  • рыба;
  • печень;
  • птица.

"Эти продукты помогают повысить уровень железа и белка в организме и способствуют синтезу гемоглобина", — заключил Михаил Гинзбург.

Поддержание разнообразного рациона питания — залог здоровья и нормального уровня гемоглобина.

Уточнения

Гемоглоби́н (от др.-греч. αἷμα "кровь" + лат. globus "шар") (Hb или Hgb) — сложный железосодержащий белок, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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