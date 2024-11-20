Почему важно поддерживать гемоглобин в норме и какие продукты этому способствуют

Уровень гемоглобина в крови играет важную роль в обеспечении организма кислородом, поэтому его необходимо поддерживать в норме. О том, какие продукты помогут повысить гемоглобин, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Эксперт объяснил, что на уровень гемоглобина влияют белок, железо и вещества, которые способствуют их усвоению, такие как аскорбиновая кислота.
"Для того чтобы объединить все эти элементы в одном приёме пищи, отличным выбором будет сочетание квашеной капусты и мяса. Капуста богата витамином C, а мясо содержит легкоусвояемое железо и белок", — отметил Гинзбург.
Однако специалист предостерёг от чрезмерного потребления мяса, так как это может негативно сказаться на долголетии.
Диетолог также рекомендовал разнообразить рацион другими продуктами, которые повышают гемоглобин.
Среди них:
"Эти продукты помогают повысить уровень железа и белка в организме и способствуют синтезу гемоглобина", — заключил Михаил Гинзбург.
Поддержание разнообразного рациона питания — залог здоровья и нормального уровня гемоглобина.
Гемоглоби́н (от др.-греч. αἷμα "кровь" + лат. globus "шар") (Hb или Hgb) — сложный железосодержащий белок, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани.
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