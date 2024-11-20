Симптомы, которые нельзя игнорировать: как вовремя выявить рак лёгких

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рак лёгких является одним из самых опасных онкологических заболеваний. Хирург Тульского онкологического центра Владимир Марийко поделился ключевыми рекомендациями по его раннему выявлению.

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Эксперт отметил, что основные симптомы болезни включают хронический кашель, иногда с кровью, одышку, боль в груди, хриплый голос, потерю веса и общую слабость.

"Курение сигарет и вейпов не только увеличивает риск развития рака лёгких, но и усугубляет эти симптомы", — подчеркнул Марийко.

Однако врач напомнил, что на ранних стадиях заболевание может не проявляться, что делает регулярные медицинские обследования особенно важными для своевременной диагностики.

"Флюорография и рентген грудной клетки — основные методы, которые чаще всего позволяют обнаружить рак лёгких на ранних этапах", — добавил хирург.

Ранняя диагностика и внимательное отношение к своему здоровью помогают повысить шансы на успешное лечение.

Уточнения

Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома, разг. рак лёгких) — злокачественное новообразование лёгкого, происходящее из эпителиальной ткани бронхов различного калибра.

