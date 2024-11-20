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Симптомы, которые нельзя игнорировать: как вовремя выявить рак лёгких

1:05
Здоровье

Рак лёгких является одним из самых опасных онкологических заболеваний. Хирург Тульского онкологического центра Владимир Марийко поделился ключевыми рекомендациями по его раннему выявлению.

Симптомы, которые нельзя игнорировать: как вовремя выявить рак лёгких
Фото: freepik.com by prostooleh

Эксперт отметил, что основные симптомы болезни включают хронический кашель, иногда с кровью, одышку, боль в груди, хриплый голос, потерю веса и общую слабость.

"Курение сигарет и вейпов не только увеличивает риск развития рака лёгких, но и усугубляет эти симптомы", — подчеркнул Марийко.

Однако врач напомнил, что на ранних стадиях заболевание может не проявляться, что делает регулярные медицинские обследования особенно важными для своевременной диагностики.

"Флюорография и рентген грудной клетки — основные методы, которые чаще всего позволяют обнаружить рак лёгких на ранних этапах", — добавил хирург.

Ранняя диагностика и внимательное отношение к своему здоровью помогают повысить шансы на успешное лечение.

Уточнения

Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома, разг. рак лёгких) — злокачественное новообразование лёгкого, происходящее из эпителиальной ткани бронхов различного калибра. 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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