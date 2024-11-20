Аллергии, сахар и язва: чем опасны цитрусовые, и кому их стоит исключить

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Цитрусовые фрукты могут оказаться нежелательной частью рациона для людей с диабетом, нарушениями пищеварения и склонностью к аллергическим реакциям. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Фото: PIXNIO by Bicanski, CC0

Эксперт пояснила, что цитрусовые содержат большое количество сахара, что способно вызвать резкий скачок уровня глюкозы в крови, особенно у диабетиков. Тем не менее, важно учитывать индивидуальные особенности организма и количество съеденного.

Кроме того, кислоты, содержащиеся в этих фруктах, могут негативно влиять на слизистую желудка, особенно при наличии гастрита или язвы. Некоторые люди могут также столкнуться с метеоризмом после употребления цитрусовых, например мандаринов.

"Цитрусовые являются сильными аллергенами. Даже если человек всю жизнь ел эти фрукты без проблем, чрезмерное их употребление может привести к неожиданной непереносимости", — говорит Соломатина.

Специалист подчеркнула, что в рационе всегда важна умеренность, особенно если речь идёт о продуктах с высоким содержанием кислот и сахаров.

Уточнения

Ци́трусовые (лат. Citrinae) — подтриба цветковых древесных растений семейства Рутовые (Rutaceae), входит в трибу Aurantieae подсемейства Померанцевые (Aurantioideae).

