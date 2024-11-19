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Влияние витамина D на мозг: как его недостаток провоцирует атрофию гиппокампа

1:19
Здоровье

Учёные Гарвардской Медицинской школы установили, что дефицит витамина D может ускорять возрастные изменения в мозге. Эти выводы опубликованы в журнале Neurology.

Влияние витамина D на мозг: как его недостаток провоцирует атрофию гиппокампа
Фото: commons.wikimedia.org by Quince Media, CC BY-SA 4.0

Исследование проводилось на протяжении 12 лет и охватило 1200 добровольцев старше 65 лет. Участники регулярно сдавали кровь для определения уровня витамина D, а в финале исследования прошли магнитно-резонансную томографию (МРТ) мозга.

Результаты показали, что у людей с нормальным содержанием витамина D в организме лучше сохранялись объем и структура серого вещества мозга. Серое вещество играет ключевую роль в обработке информации, контроле мышечной активности, сенсорных функциях (зрение, слух), эмоциях и речи.

Профессор Дэвид Стоун, ведущий автор исследования, отметил, что достаточный уровень витамина D также замедляет атрофию гиппокампа — зоны мозга, ответственной за память и обучение.

Чтобы поддерживать здоровье мозга, исследователи рекомендуют чаще находиться на солнце и включать в рацион продукты, богатые витамином D, такие как рыба и яйца. В случае недостатка витамина можно использовать специальные добавки.

Уточнения

Головно́й мозг (лат. encephalon, др.-греч. ἐγκέφαλος) — главный орган центральной нервной системы подавляющего большинства хордовых, её головной конец; у позвоночных находится внутри черепа.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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