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Голод или психологический аппетит: как различать сигналы организма и избегать переедания

2:37
Здоровье

Ученые выявили в клетках кишечника человека молекулы-сенсоры, которые регулируют пищеварение и аппетит. В перспективе эти сенсоры могут стать основой для создания лекарств, способных заменить такие препараты, как "Оземпик".

Голод или психологический аппетит: как различать сигналы организма и избегать переедания
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Вместо имитации действия кишечных гормонов врачи смогут стимулировать их выработку. Однако до появления этих технологий каждому важно учиться контролировать аппетит самостоятельно. Как это сделать, рассказал "Вечерней Москве" эндокринолог и диетолог Антон Поляков.

Эксперт подчеркнул, что популярный препарат "Оземпик", который некоторые используют для похудения, не предназначен для этой цели:

"Это серьезное лекарство для лечения диабета. Его применение без назначения может навредить организму в долгосрочной перспективе", — пояснил врач.

Поляков отметил, что важно различать два состояния: голод и аппетит. Голод — это физиологическая потребность организма в энергии и питательных веществах.

"Грубо говоря, это сигнал организма о том, что заканчиваются энергия, аминокислоты или витамины, которые нужно восполнить", — объясняет Поляков. "Аппетит, напротив, — это чаще психологическая потребность".

"Это желание чего-то, связанное с эмоциями. Например, человек испытывает тревогу, стресс или скуку, и у него возникает аппетит. Это не голод, а отражение нереализованных чувств и потребностей", — добавил специалист.

В мозге человека есть центры, отвечающие за голод, насыщение и эмоции. Часто эти процессы переплетаются, и человек ассоциирует еду с радостью или наградой.

"Чтобы изменить это, нужно начать с когнитивно-поведенческой терапии, которая помогает пересмотреть пищевые привычки. Еда должна перестать быть поощрением, её задача — восполнять энергетический и питательный баланс", — отметил диетолог.

По словам Полякова, в большинстве случаев проблема с аппетитом связана с психологией и гормональными сбоями.

"После работы с психотерапевтом важно оценить рацион. Он должен быть сбалансирован по нутриентам, витаминам, минералам и макроэлементам. Если есть гормональные нарушения, их нужно корректировать у эндокринолога", — советует врач.

Контроль аппетита требует комплексного подхода, начиная с психотерапии и заканчивая анализом питания и состояния здоровья.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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