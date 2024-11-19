Голод или психологический аппетит: как различать сигналы организма и избегать переедания

2:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые выявили в клетках кишечника человека молекулы-сенсоры, которые регулируют пищеварение и аппетит. В перспективе эти сенсоры могут стать основой для создания лекарств, способных заменить такие препараты, как "Оземпик".

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Вместо имитации действия кишечных гормонов врачи смогут стимулировать их выработку. Однако до появления этих технологий каждому важно учиться контролировать аппетит самостоятельно. Как это сделать, рассказал "Вечерней Москве" эндокринолог и диетолог Антон Поляков.

Эксперт подчеркнул, что популярный препарат "Оземпик", который некоторые используют для похудения, не предназначен для этой цели:

"Это серьезное лекарство для лечения диабета. Его применение без назначения может навредить организму в долгосрочной перспективе", — пояснил врач.

Поляков отметил, что важно различать два состояния: голод и аппетит. Голод — это физиологическая потребность организма в энергии и питательных веществах.

"Грубо говоря, это сигнал организма о том, что заканчиваются энергия, аминокислоты или витамины, которые нужно восполнить", — объясняет Поляков. "Аппетит, напротив, — это чаще психологическая потребность".

"Это желание чего-то, связанное с эмоциями. Например, человек испытывает тревогу, стресс или скуку, и у него возникает аппетит. Это не голод, а отражение нереализованных чувств и потребностей", — добавил специалист.

В мозге человека есть центры, отвечающие за голод, насыщение и эмоции. Часто эти процессы переплетаются, и человек ассоциирует еду с радостью или наградой.

"Чтобы изменить это, нужно начать с когнитивно-поведенческой терапии, которая помогает пересмотреть пищевые привычки. Еда должна перестать быть поощрением, её задача — восполнять энергетический и питательный баланс", — отметил диетолог.

По словам Полякова, в большинстве случаев проблема с аппетитом связана с психологией и гормональными сбоями.

"После работы с психотерапевтом важно оценить рацион. Он должен быть сбалансирован по нутриентам, витаминам, минералам и макроэлементам. Если есть гормональные нарушения, их нужно корректировать у эндокринолога", — советует врач.

Контроль аппетита требует комплексного подхода, начиная с психотерапии и заканчивая анализом питания и состояния здоровья.