Найден новый признак агрессивного рака

Ученые Университета Торонто разработали уникальное устройство, которое позволяет предсказать агрессивность раковой опухоли по её форме. Этот метод поможет индивидуально подбирать терапию для пациентов. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials.
До сих пор взаимосвязь между формой опухоли и её свойствами оставалась малоизученной из-за недостатка технологий для анализа трёхмерной структуры новообразований. Новое устройство под названием ReSCUE позволяет извлекать клетки опухоли, анализировать их свойства и создавать мини-опухоли любой формы для изучения.
Большинство исследований ограничивается сферической формой опухолей, хотя в организме они бывают самых разных конфигураций. Например, в одном из недавних исследований, в котором участвовали 85 пациенток с раком молочной железы, сферические опухоли обнаружились только у 20% женщин.
Результаты показали, что опухоли выпуклой формы характеризуются более высокой скоростью деления клеток, что свидетельствует об их агрессивности.
"Изучение взаимосвязи между формой опухоли и поведением её клеток важно для прогнозирования её агрессивности и выбора оптимальных стратегий лечения, таких как лучевая терапия или доставка препаратов", — пояснили авторы работы.
Новая технология открывает возможности для проверки реакции опухолей различных форм на различные методы лечения, что значительно повысит эффективность терапии.
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