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Найден новый признак агрессивного рака

1:37
Здоровье

Ученые Университета Торонто разработали уникальное устройство, которое позволяет предсказать агрессивность раковой опухоли по её форме. Этот метод поможет индивидуально подбирать терапию для пациентов. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials.

Найден новый признак агрессивного рака
Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

До сих пор взаимосвязь между формой опухоли и её свойствами оставалась малоизученной из-за недостатка технологий для анализа трёхмерной структуры новообразований. Новое устройство под названием ReSCUE позволяет извлекать клетки опухоли, анализировать их свойства и создавать мини-опухоли любой формы для изучения.

Большинство исследований ограничивается сферической формой опухолей, хотя в организме они бывают самых разных конфигураций. Например, в одном из недавних исследований, в котором участвовали 85 пациенток с раком молочной железы, сферические опухоли обнаружились только у 20% женщин.

Результаты показали, что опухоли выпуклой формы характеризуются более высокой скоростью деления клеток, что свидетельствует об их агрессивности.

"Изучение взаимосвязи между формой опухоли и поведением её клеток важно для прогнозирования её агрессивности и выбора оптимальных стратегий лечения, таких как лучевая терапия или доставка препаратов", — пояснили авторы работы.

Новая технология открывает возможности для проверки реакции опухолей различных форм на различные методы лечения, что значительно повысит эффективность терапии.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Ниязов Аслан
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