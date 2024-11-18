Красное мясо и здоровье: кто должен отказаться от говядины

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Говядина давно стала неотъемлемой частью рациона россиян, однако важно понимать, как часто её можно употреблять и кому стоит ограничить её потребление. Диетолог Елена Соломатина поделилась с изданием "Вечерняя Москва" своими рекомендациями по этому поводу.

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Эксперт отмечает, что говядина — отличный источник животного белка, содержащий все необходимые аминокислоты, витамины группы B, железо и цинк. Это мясо поддерживает работу иммунной системы и ускоряет обменные процессы. Кроме того, говядина считается диетическим продуктом благодаря низкому содержанию жиров.

"В говядине содержится карнозин, который замедляет процессы старения и работает как мощный антиоксидант, а также L-карнитин, помогающий организму сжигать жиры. Этот продукт отлично подходит для тех, кто хочет похудеть или контролирует вес", — поясняет Соломатина.

Однако специалист предупреждает, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта стоит употреблять говядину с осторожностью. В таком случае лучше выбирать фарш, так как цельное мясо переваривается долго. Также диетолог советует ограничить или полностью отказаться от говядины тем, кто страдает от повышенной мочевой кислоты, подагры или камней в почках.

"Людям старше 50 лет, особенно тем, у кого есть предрасположенность к заболеваниям кишечника, я рекомендую минимизировать потребление красного мяса. Оно может способствовать образованию опухолей в кишечнике", — добавляет эксперт.

Соломатина подчёркивает, что здоровым людям не следует есть говядину чаще трёх раз в неделю, а пожилым лучше ограничить потребление до одного раза в неделю.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).

