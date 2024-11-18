Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как обеспечить увлажнение орхидей: стоит ли опрыскивать?
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Собчак предложила депутату Госдумы Ильтякову вырастить свою рожалку
Выяснилось, какую сумму заработал Янник Синнер, победив на Итоговом турнире
Ускоренный рост костей детей связали с синим светом смартфонов
Почему цитрусовые необходимы для здоровья кожи и волос зимой?
Гид по контрабанде алкоголя на Мальдивы для отдыха на миллион
Ничто не согреет вас в холодный день лучше домашнего яблочного чая с апельсином
У банкрота Блиновской нашли баснословно дорогую недвижимость в Дубае

Эти продукты увеличивают риск ожирения печени на 37%

1:30
Здоровье

Ученые из Медицинского центра Университета Дьюка установили связь между регулярным потреблением ультра-обработанных продуктов и риском развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Эти выводы опубликованы в авторитетном журнале Journal of Hepatology (JHepa).

Эти продукты увеличивают риск ожирения печени на 37%
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Исследование охватило около 15 тысяч участников, которых наблюдали в течение десяти лет. Ученые фиксировали их пищевые привычки и тщательно анализировали состояние здоровья, уделяя особое внимание употреблению продуктов с высоким содержанием подсластителей, консервантов и трансжиров.

Так называемые ультра-обработанные продукты производятся на фабриках или в заведениях фастфуда. Они включают рафинированные и химически очищенные ингредиенты, а также добавки вроде эмульгаторов, загустителей и ароматизаторов. Такая пища отличается высоким содержанием сахара, жиров и искусственных подсластителей.

Результаты исследования показали: у людей, которые часто ели подобные продукты, вероятность развития НАЖБП возрастала на 37%.

Эксперты подчеркивают: печень — ключевой орган, отвечающий за метаболизм и очищение организма. Постоянное потребление фастфуда и другой обработанной пищи создает повышенную нагрузку на печень, что приводит к накоплению жиров в ее тканях и ухудшению ее функций.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast "быстрый" и food "пища") — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт назвал главные ошибки при проверке уровня масла в двигателе автомобиля
Авто
Эксперт назвал главные ошибки при проверке уровня масла в двигателе автомобиля Аудио 
Последствия износа свечей: как не допустить поломку двигателя
Авто
Последствия износа свечей: как не допустить поломку двигателя Аудио 
Откуда берутся блохи в квартире и как быстро от них избавиться
Недвижимость
Откуда берутся блохи в квартире и как быстро от них избавиться Аудио 
Популярное
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда

Ваш кот дерёт мебель? Это не просто точка когтей! Разбираем основные причины и даём советы, как исправить ситуацию.

Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Толстянка в доме: как ухаживать, чтобы растение привлекало удачу
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Последние материалы
У банкрота Блиновской нашли баснословно дорогую недвижимость в Дубае
Как избавиться от прыщей быстро и без косметики
Микроклоны, рожки или усы: что выбрать для выращивания клубники
Диета по группам крови: как модный тренд ставит здоровье под угрозу
Липецкие туристы отсудили у РЖД деньги за опоздание поезда
Мария Погребняк рассказала об удивительном подарке мужа на день рождения
Учёные раскрыли загадку столетия с двумя точками плавления вещества
Ближний свет авто иногда ослепляет— почему так бывает
Фиалка будет счастлива: круглый год цветения с правильным уходом
Австрийцы рискуют обанкротиться из-за энергокризиса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.