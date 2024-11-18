Эти продукты увеличивают риск ожирения печени на 37%

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Медицинского центра Университета Дьюка установили связь между регулярным потреблением ультра-обработанных продуктов и риском развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Эти выводы опубликованы в авторитетном журнале Journal of Hepatology (JHepa).

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Исследование охватило около 15 тысяч участников, которых наблюдали в течение десяти лет. Ученые фиксировали их пищевые привычки и тщательно анализировали состояние здоровья, уделяя особое внимание употреблению продуктов с высоким содержанием подсластителей, консервантов и трансжиров.

Так называемые ультра-обработанные продукты производятся на фабриках или в заведениях фастфуда. Они включают рафинированные и химически очищенные ингредиенты, а также добавки вроде эмульгаторов, загустителей и ароматизаторов. Такая пища отличается высоким содержанием сахара, жиров и искусственных подсластителей.

Результаты исследования показали: у людей, которые часто ели подобные продукты, вероятность развития НАЖБП возрастала на 37%.

Эксперты подчеркивают: печень — ключевой орган, отвечающий за метаболизм и очищение организма. Постоянное потребление фастфуда и другой обработанной пищи создает повышенную нагрузку на печень, что приводит к накоплению жиров в ее тканях и ухудшению ее функций.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast "быстрый" и food "пища") — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.

