Привычные полуфабрикаты увеличивают риск ожирения печени

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Медицинского центра Университета Дьюка установили связь между потреблением ультра-обработанных продуктов и развитием неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).

Фото: pixabay.com by Meditations, PDM

Анализ данных, собранных за 10 лет у 15 тысяч участников, показал, что регулярное употребление продуктов, содержащих консерванты, трансжиры, эмульгаторы и подсластители, увеличивает риск развития НАЖБП на 37%.

Ультра-обработанные продукты, производимые на фабриках или в фастфуд-заведениях, часто содержат большое количество рафинированных компонентов, сахара и искусственных добавок. Такая пища перегружает печень, основной орган метаболизма и детоксикации организма, способствуя накоплению жира в ее тканях.

Результаты опубликованы в Journal of Hepatology, где исследователи подчеркивают необходимость снижения потребления этих продуктов для сохранения здоровья печени.

Уточнения

Полуфабрикат — изделие, полученное из сырья при первичной обработке и нуждающееся в дальнейших манипуляциях для превращения в полноценный продукт.



Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

