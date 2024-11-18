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Обнаружена польза зелёного чая для профилактики болезни Альцгеймера

1:05
Здоровье

Профессор Майкл Чен из Института неврологии Калифорнийского университета заявил, что зеленый чай может снижать риск развития болезни Альцгеймера благодаря содержащимся в нем катехинам.

Обнаружена польза зелёного чая для профилактики болезни Альцгеймера
Фото: flickr.com by понафотки, CC BY-SA 2.0

В своем исследовании, охватившем 2500 человек старше 65 лет, он установил, что ежедневное употребление двух-трех чашек напитка снижает вероятность деменции на 40%. Основным полезным веществом ученый назвал эпигаллокатехин галлат, мощный антиоксидант, способный проходить через гематоэнцефалический барьер и защищать нейроны от окислительного стресса.

Для максимального профилактического эффекта профессор советует заваривать чай при температуре 70-80°C в течение трех-четырех минут, избегая длительного кипячения, чтобы сохранить полезные свойства. Чен также отметил, что неправильное приготовление может разрушить антиоксиданты и привести к накоплению дубильных веществ, снижающих эффективность напитка.

Уточнения

Зелёный чай — чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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