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Какие риски для здоровья несёт хронический недостаток сна?

1:26
Здоровье

Недосыпание может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, таким как гипертония, ишемическая болезнь сердца, снижение иммунитета, ожирение, сахарный диабет, депрессия, тревожные расстройства и синдром выгорания. Об этом рассказала Сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Наталия Золотарева.

Какие риски для здоровья несёт хронический недостаток сна?
Фото: flickr.com by Лиз Лоули, CC BY-SA 2.0

По словам специалиста, недосыпание нарушает обмен веществ, изменяет уровень гормонов, которые регулируют аппетит и обмен веществ, что может привести к ожирению и развитию сахарного диабета.

"Хронический недосып несет риски для всех систем организма. В первую очередь страдает сердечно-сосудистая система: повышается риск гипертонии и ишемической болезни сердца. Ослабляется и иммунная система — активность защитных клеток снижается, повышая восприимчивость к инфекциям", — сказала сомнолог.

Недосыпание также влияет на психическое здоровье: растёт риск депрессии, тревожных расстройств и синдрома выгорания, пишет Газета.Ru.

Чтобы избежать этих проблем, необходимо соблюдать режим сна, ложиться и вставать в одно и то же время, избегать гаджетов перед сном и кофеина во второй половине дня. Создайте комфортные условия для сна: поддерживайте темноту, тишину и оптимальную температуру в спальне, посоветовала сомнолог.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.

Деприва́ция сна — недостаток или полное отсутствие сна. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Каяшева Кристина
Специализируется на лечении болевых синдромов в области позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел, остеохондроза, протрузий и грыж межпозвонковых дисков, заболеваний опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы, нарушений сна, головокружения, панических атак, нарушение осанки, храп, спастичность, гипергидроз. Занимается проведением обследования и лечения при неврологических заболеваниях вертебрологическими техниками, выявлением взаимосвязи между заболеванием позвоночника и патологией внутренних органов, исследованием влиянием сна на состояние здоровья пациента,влиянием храпа на сердечно-сосудистую систему, определением факторов риска острых сосудистых катастроф, апноэ сна, составлением программы предотвращения сосудистых нарушений, проведением диагностики сна при помощи современного медицинского оборудования, лечением хронической головной боли различными методиками, в том числе и ботулинотерапией, введением ботулотоксина при высоком тонусе мышц, в том числе и в постинсультном периоде для облегчения реабилитации, введением ботулотоксина при гипергидрозе подмышечных областей, дистонии, блефароспазме, лечением протрузий и грыж позвоночника иньекционными методиками. Владеет: работа с компьютерным сомнографом watch pat, подбор сипап-терапии. Специализируются на узкой области неврологии, изучающей причины и лечение головных болей.
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