Какие риски для здоровья несёт хронический недостаток сна?

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недосыпание может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, таким как гипертония, ишемическая болезнь сердца, снижение иммунитета, ожирение, сахарный диабет, депрессия, тревожные расстройства и синдром выгорания. Об этом рассказала Сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Наталия Золотарева.

Фото: flickr.com by Лиз Лоули, CC BY-SA 2.0

По словам специалиста, недосыпание нарушает обмен веществ, изменяет уровень гормонов, которые регулируют аппетит и обмен веществ, что может привести к ожирению и развитию сахарного диабета.

"Хронический недосып несет риски для всех систем организма. В первую очередь страдает сердечно-сосудистая система: повышается риск гипертонии и ишемической болезни сердца. Ослабляется и иммунная система — активность защитных клеток снижается, повышая восприимчивость к инфекциям", — сказала сомнолог.

Недосыпание также влияет на психическое здоровье: растёт риск депрессии, тревожных расстройств и синдрома выгорания, пишет Газета.Ru.

Чтобы избежать этих проблем, необходимо соблюдать режим сна, ложиться и вставать в одно и то же время, избегать гаджетов перед сном и кофеина во второй половине дня. Создайте комфортные условия для сна: поддерживайте темноту, тишину и оптимальную температуру в спальне, посоветовала сомнолог.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.



Деприва́ция сна — недостаток или полное отсутствие сна.

