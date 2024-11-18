Гинеколог перечислила продукты, которые нельзя есть беременным

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Во время беременности особое значение имеет правильное питание, так как оно влияет не только на здоровье матери, но и на развитие ребёнка. Однако существуют продукты, употребление которых может быть опасным для здоровья беременной женщины и её будущего малыша. Об этом напомнила акушер-гинеколог, репродуктолог клиники NGC Анастасия Боброва.

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Один из таких продуктов — сырая рыба и морепродукты. Беременным женщинам следует избегать употребления суши, сашими, тартара из сырой рыбы, а также устриц, мидий и других сырых моллюсков. Эти продукты могут содержать вредные бактерии, вирусы и паразитов, которые вызывают тяжёлые пищевые отравления и могут привести к осложнениям для мамы и малыша, пишет Газета.Ru.

Ещё один опасный продукт — молоко и молочные продукты без термической обработки. Непастеризованное молоко и продукты на его основе могут содержать бактерии, вызывающие листериоз, который может привести к выкидышу, преждевременным родам или врождённым порокам развития у ребёнка.

Также беременным женщинам следует избегать употребления сырых яиц и блюд с ними. Сырые яйца могут содержать сальмонеллу, которая вызывает серьёзные пищевые отравления и может привести к обезвоживанию и другим осложнениям для малыша.

Кроме того, беременным женщинам необходимо тщательно выбирать мясные продукты. Недожаренное или сырое мясо может содержать опасные бактерии, такие как токсоплазма, листерия и сальмонелла. Токсоплазмоз может вызывать выкидыш или нарушения в развитии плода.

"Следует избегать сырого мяса (например, стейков с кровью, карпаччо), колбас, сосисок и копченостей, если они не прошли достаточную термическую обработку. Для безопасности всегда готовьте мясо до полной готовности, а при использовании полуфабрикатов — тщательно прогревайте их", — посоветовала врач.

Наконец, беременным женщинам следует избегать рыбы с высоким содержанием ртути. Такая рыба может негативно сказаться на развитии нервной системы ребёнка, заключила гинеколог.

Уточнения

Бере́менность — процесс вынашивания плода женщиной в совокупности с происходящими при этом в её организме изменениями.

