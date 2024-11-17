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Терапевт объяснила, как ожирение россиян связано с демографическими проблемами в стране

2:22
Здоровье

Врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Анна Белоусова в разговоре с Pravda.Ru поделилась своим мнением о том, как ожирение влияет на демографическую ситуацию в России.

Терапевт объяснила, как ожирение россиян связано с демографическими проблемами в стране
Фото: commons.wikimedia.org by cowbridgeguide.co.uk, CC BY 3.0

Эксперт отметила, что демографический провал связан не только с ожирением, но и с другими факторами. По её словам, особенно важно обратить внимание на проблему ожирения не только у женщин, но и у мужчин, так как оно значительно снижает активность сперматозоидов и их способность к размножению.

"Здесь нельзя упускать из внимания ожирение у мужчин, потому, что у них просад с активностью сперматозоидов, с их возможностью размножаться идет колоссальный на фоне ожирения. Ко мне меньше женщин приходит, которые говорят: "Я хочу похудеть, чтобы родить ребенка". Ко мне приходят мужчины и говорят: "Я хочу похудеть, чтобы они могли родить ребенка". У мужчин активность сперматозоидов падает колоссально, и они действительно становятся не фертильны", — сказала Белоусова.

Врач подчеркнула, что такие проблемы с ожирением граждан можно наблюдать не столько в крупных российских городах, сколько в небольших населённых пунктах. Она предложила съездить в Рязань, Саратов или Мышкин, чтобы увидеть проблему своими глазами.

Терапевт отметила, что женщины должны сами заботиться о своём здоровье, а врачи, в свою очередь, также не должны игнорировать эту проблему.

Врач считает, что необходимо развивать санитарное просвещение и уделять больше внимания этой серьёзной проблеме, так как она не только влияет на возможность иметь детей, но и сокращает продолжительность жизни и ухудшает её качество.

"Конечно, хотелось бы, чтобы врачи на этом заостряли внимание, чтобы медицина на этом заостряла внимание. Потому что санпросвещение у нас какое-то должно быть, и этому внимание надо уделять обязательно, потому что действительно эта проблема достаточно серьезная. Здесь же не только невозможность родить детей, здесь сокращение срока жизни, ухудшение качества жизни колоссальное. Плюс расходы на медицину как со стороны женщины, так и со стороны государства. Плюс очень часто сложности для женщин с устройством на работу. Проблемы есть", — подчеркнула Белоусова.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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