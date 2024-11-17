Терапевт назвала три причины, по которым женщины с ожирением не могут иметь детей

3:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Анна Белоусова в разговоре с Pravda.Ru поделилась своим мнением о распространении ожирения среди россиянок фертильного возраста.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexisrael, CC BY-SA 3.0

Эксперт признала, что женское ожирение — это действительно серьёзная проблема, которую ВОЗ прогнозировала к 2030 году как мировую эпидемию. И люди, в том числе россияне, действительно к ней приближаются.

Хотя COVID-19 на время отвлек внимание от этой медицинской проблемы, количество людей с ожирением действительно растет. Нельзя судить только по мегаполисам, таким как Москва и Санкт-Петербург, потому что если поехать в глубинку, то проблема станет очевидной на улицах небольших городов, считает терапевт.

Белоусова заметила, что существует множество причин, по которым женщины с ожирением не могут иметь детей. Первое — социальные факторы играют важную роль в этом вопросе, поскольку таким женщинам сложнее найти себе пару.

"Есть еще одна проблема: то, что у нас действительно снизился процент естественных беременностей и возрастает потихонечку процент беременностей от ЭКО. Так вот, ЭКО делают женщины, — по статистике, — имеющие нормальную массу тела. Потому что ЭКО — это решение женщины цивилизованной, с высоким уровнем интеллекта. Женщины с высоким уровнем интеллекта до ожирения себя редко доводят", — сказала Белоусова.

Врач пояснила, что жировая ткань — это не просто прослойка между кожей и мышцами, а биологически активная ткань, в которой происходит множество биохимических и биологических процессов. Она накапливает жирорастворимые вредные вещества, что может привести к интоксикации организма. С другой стороны, жировая ткань вырабатывает эстрогены, половые гормоны. Но когда у женщины нарушается баланс между различными гормонами, включая эстрогены и прогестерон, жировая ткань может добавлять свои эстрогены, что приводит к гормональному дисбалансу. В результате женщина либо не может забеременеть, либо у неё возникают выкидыши на ранних сроках.

Эксперт подчеркнула, что ожирение редко возникает без переедания и нарушения питания.

"Ожирение никогда не бывает без переедания, без нарушения питания, его состава. Здесь либо чаще всего сегодня гиперуглеводистое питание, либо много углеводов и много жиров. У таких женщин даже фертильного возраста, молодого возраста мы можем обнаружить увеличение холестерина в анализах крови. А увеличение холестерина, пусть даже на копейку, приводит к тому, что женщина либо не беременеет, либо опять-таки возникают выкидыши на ранних сроках. Иногда даже женщина не замечает, что это была беременность, воспринимая как задержку менструации", — рассказала Белоусова.

Гормональный дисбаланс, повышение уровня холестерина и социальные проблемы — это три фактора, которые действительно приводят к проблемам у женщин с ожирением, заключила врач.

Ранее в Государственной Думе заявили, что одной из причин снижения рождаемости среди россиянок является ожирение. По словам депутата Ирины Филатовой, около 30% женщин фертильного возраста страдают от ожирения разной степени, а ещё 25% находятся в преджировом состоянии. Депутат убеждена, что с такими показателями невозможно улучшить демографическую ситуацию в стране.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.



Ферти́льность (лат. fertilis — «плодородный, плодовитый») — способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство.

