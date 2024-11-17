Терапевт объяснила, почему переезд к морю может быть вреден для здоровья

Врач-терапевт Анна Синяева рассказала, почему не рекомендует переезжать жить к морю.
Она обратила внимание на то, что в прибрежных районах южных морей часто возникают серьёзные проблемы с качеством морской воды, состоянием пляжей и экологической обстановкой. Это может негативно сказаться на здоровье местных жителей.
Синяева подчеркнула в беседе со "Спорт-Экспрессом", что загрязнение окружающей среды повышает риск распространения инфекционных заболеваний, таких как энтеровирус, брюшной тиф и кишечная палочка. Кроме того, в море часто попадают нефтепродукты, тяжёлые металлы и продукты переработки нефти, которые могут использоваться для водоснабжения жилых домов.
По словам медика, система очистки воды не всегда справляется со своей задачей, поэтому регулярное употребление такой воды может привести к развитию аутоиммунных заболеваний и онкологических патологий.
Мо́ре — часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа.
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!