Терапевт объяснила, почему переезд к морю может быть вреден для здоровья

Врач-терапевт Анна Синяева рассказала, почему не рекомендует переезжать жить к морю.

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Она обратила внимание на то, что в прибрежных районах южных морей часто возникают серьёзные проблемы с качеством морской воды, состоянием пляжей и экологической обстановкой. Это может негативно сказаться на здоровье местных жителей.

Синяева подчеркнула в беседе со "Спорт-Экспрессом", что загрязнение окружающей среды повышает риск распространения инфекционных заболеваний, таких как энтеровирус, брюшной тиф и кишечная палочка. Кроме того, в море часто попадают нефтепродукты, тяжёлые металлы и продукты переработки нефти, которые могут использоваться для водоснабжения жилых домов.

По словам медика, система очистки воды не всегда справляется со своей задачей, поэтому регулярное употребление такой воды может привести к развитию аутоиммунных заболеваний и онкологических патологий.

Уточнения

Мо́ре — часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа.

