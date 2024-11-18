Диета по группам крови: как модный тренд ставит здоровье под угрозу

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Популярная диета по группам крови, ставшая трендом с конца 1990-х годов, получила резкую критику от диетолога Елены Вяземской. Эксперт уверена, что подобный подход к питанию не только не имеет научных оснований, но и может причинить серьезный вред здоровью. По словам Вяземской, рацион следует формировать исходя из индивидуальных особенностей организма, включая состояние здоровья, физическую активность и образ жизни.

Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS, PDM

Основная идея этой диеты заключается в том, что группы крови наших предков сформировались под воздействием определенных продуктов питания. Предполагается, что современным людям нужно придерживаться тех же принципов, чтобы избежать нарушений обмена веществ. Однако диетолог решительно отвергла эту методику.

"А если ваш организм, например, не усваивает лактозу, то какая вам молочная диета? Забудьте об этих глупостях!" — заявила Вяземская в беседе с "Вечерней Москвой".

Методика рекомендует, например, молочную диету для носителей третьей группы крови. Для обладателей второй группы — строгое вегетарианство. Однако такой подход может привести к опасным последствиям: анемии, резкому снижению веса или даже обморокам, особенно если человек занимается тяжёлым физическим трудом, предостерегла эксперт.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

