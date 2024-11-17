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Учёные открыли безопасное средство для отбеливания зубов

0:54
Здоровье

Ученые из Гарвардской Школы стоматологической медицины обнаружили, что сочетание брокколи, киви и миндаля обладает сильным отбеливающим эффектом для зубов.

Учёные открыли безопасное средство для отбеливания зубов
Фото: flickr.com by MouthGuy2013, CC0

Исследование, результаты которого опубликованы в Journal of Dental Research, длилось шесть месяцев и включало 200 добровольцев. В ходе эксперимента участники придерживались диеты с особыми натуральными продуктами.

Оказалось, что ферменты в брокколи, киви и миндале эффективно осветляют зубную эмаль, не повреждая ее. Этот подход особенно актуален на фоне побочных эффектов традиционных методов отбеливания.

Открытие вызвало интерес у производителей средств по уходу за полостью рта, которые уже тестируют новые формулы на основе этих продуктов. Ожидается, что клинические испытания завершатся до конца года.

Уточнения

Отбеливание зубов – стоматологическая процедура изменения оттенка зубной эмали.

Зу́бы — органы в ротовой полости человека, служащие для первичной механической обработки пищи.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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