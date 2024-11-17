Учёные открыли безопасное средство для отбеливания зубов

Ученые из Гарвардской Школы стоматологической медицины обнаружили, что сочетание брокколи, киви и миндаля обладает сильным отбеливающим эффектом для зубов.
Исследование, результаты которого опубликованы в Journal of Dental Research, длилось шесть месяцев и включало 200 добровольцев. В ходе эксперимента участники придерживались диеты с особыми натуральными продуктами.
Оказалось, что ферменты в брокколи, киви и миндале эффективно осветляют зубную эмаль, не повреждая ее. Этот подход особенно актуален на фоне побочных эффектов традиционных методов отбеливания.
Открытие вызвало интерес у производителей средств по уходу за полостью рта, которые уже тестируют новые формулы на основе этих продуктов. Ожидается, что клинические испытания завершатся до конца года.
Отбеливание зубов – стоматологическая процедура изменения оттенка зубной эмали.
Зу́бы — органы в ротовой полости человека, служащие для первичной механической обработки пищи.
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