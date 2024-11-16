Доказана польза яиц для когнитивных способностей человека

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что употребление двух-четырех яиц в неделю связано с более низким уровнем холестерина и может улучшать когнитивные способности.
Данные были собраны в рамках долгосрочного исследования здоровья, начатого в 1988 году, и включали 890 человек.
Особое внимание уделялось влиянию яиц на память. Среди женщин наименьшее ухудшение краткосрочной и долгосрочной памяти наблюдалось у тех, кто чаще ел яйца. У мужчин такой связи первоначально не выявили, однако последующий анализ через десятилетие показал, что мужчины, употреблявшие больше яиц, демонстрировали лучшие результаты когнитивных тестов, чем женщины.
Яйца содержат важные компоненты для здоровья: белки, аминокислоты, холестерин, каротиноиды и витамин В4 (холин), способствующий синтезу необходимых веществ в мозге. Эти вещества поддерживают здоровье нейронов и могут снижать риск когнитивных нарушений в среднем и пожилом возрасте.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
Интелле́кт (от лат. intellectus «восприятие»; «разуме́ние», «понимание»; «понятие», «рассу́док») или ум — качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой.
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!