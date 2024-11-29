Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Виктория Боня похвасталась подарком от молодого человека за 2 млн рублей
Как превратить балкон в полноценную жилую зону
Забудь о толпах. Покоряем аттракционы без очередей
Как не переварить королевские креветки: простые правила
Учёные раскрыли тайну первого этапа синтеза белка
Коррозийная защита китайских автомобилей: что нужно знать владельцу
Какой автомобиль чаще всего нарушает правила дорожного движения
Почему стоит положить лавровый лист под подушку
Почему перец сбрасывает завязи: три распространённые причины

Привычка сидеть на унитазе долго может привести к геморрою

Как привычка долго сидеть на унитазе может привести к проблемам со здоровьем
Здоровье

Медики предупреждают, что одна из популярных привычек может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем. Речь идёт о длительном сидении на унитазе с книгой, газетой или смартфоном, что кажется абсолютно безобидным, но может привести к неприятным последствиям.

Как привычка долго сидеть на унитазе может привести к проблемам со здоровьем
Фото: Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/

Опасности длительного сидения на унитазе

Медики Юго-Западного медицинского центра Техасского университета в Далласе сообщили, что длительное сидение на унитазе может привести к нескольким серьёзным заболеваниям. Среди них — геморрой, ослабление мышц таза, нарушение кровообращения, а также пролапс прямой кишки.

Эти заболевания могут возникать из-за того, что долгое сидение на унитазе создаёт избыточное давление на сосуды и мышцы, что негативно сказывается на кровообращении в области таза.

Как обезопасить себя

Чтобы избежать проблем со здоровьем, медики советуют сократить время пребывания на унитазе. Оптимальное время для посещения туалета — не более 10 минут.

Чтобы легче соблюдать этот режим, врачи рекомендуют не брать с собой в туалет гаджеты, книги, газеты или журналы. Чем менее увлекательным будет ваше времяпрепровождение в туалете, тем быстрее вы оттуда выйдете и сохраните здоровье.

Дополнительный совет

Сократить время пребывания в туалете важно не только для предотвращения проблем с кровообращением и тазовыми мышцами, но и для тех, кто сталкивается с запорами. Врачебные рекомендации сводятся к тому, чтобы не задерживаться в туалете, даже если процесс занимает больше времени.

Уточнения

Запо́р - замедленная, затруднённая или систематически недостаточная дефекация.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Загрядский Евгений
Врач-колопроктолог
Обсудить
Сейчас читают
Электрик объяснил, что делать, если при сверлении задели проводку
Недвижимость
Электрик объяснил, что делать, если при сверлении задели проводку Аудио 
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве
Шоу-бизнес
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве Аудио 
Популярное
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол

Бутерброды со шпротами — быстрый и вкусный способ сделать перекус, который порадует не только вас, но и ваших гостей.

Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Оригинальные или неоригинальные запчасти на автомобиль. В чем разница? Дмитрий Плотников Второй день без света. Николаев и Херсон уже вступили в чёрную зиму, остальным приготовиться Любовь Степушова Новые секреты храмов Древнего Египта: тайная камера и редкие боги Игорь Буккер
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Последние материалы
Россия ввела эмбарго на поставки из страны — крупного производителя масла
Как не переварить королевские креветки: простые правила
Учёные раскрыли тайну первого этапа синтеза белка
Коррозийная защита китайских автомобилей: что нужно знать владельцу
Какой автомобиль чаще всего нарушает правила дорожного движения
Почему стоит положить лавровый лист под подушку
Почему перец сбрасывает завязи: три распространённые причины
Этот препарат улучшит рост вашей рассады за несколько дней
Как привычка долго сидеть на унитазе может привести к проблемам со здоровьем
Дело Лайф-из-Гуд — Гермес — Бест Вей: суд анализирует обоснованность арестов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.