Привычка сидеть на унитазе долго может привести к геморрою

Как привычка долго сидеть на унитазе может привести к проблемам со здоровьем

Медики предупреждают, что одна из популярных привычек может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем. Речь идёт о длительном сидении на унитазе с книгой, газетой или смартфоном, что кажется абсолютно безобидным, но может привести к неприятным последствиям.

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Опасности длительного сидения на унитазе

Медики Юго-Западного медицинского центра Техасского университета в Далласе сообщили, что длительное сидение на унитазе может привести к нескольким серьёзным заболеваниям. Среди них — геморрой, ослабление мышц таза, нарушение кровообращения, а также пролапс прямой кишки.

Эти заболевания могут возникать из-за того, что долгое сидение на унитазе создаёт избыточное давление на сосуды и мышцы, что негативно сказывается на кровообращении в области таза.

Как обезопасить себя

Чтобы избежать проблем со здоровьем, медики советуют сократить время пребывания на унитазе. Оптимальное время для посещения туалета — не более 10 минут.

Чтобы легче соблюдать этот режим, врачи рекомендуют не брать с собой в туалет гаджеты, книги, газеты или журналы. Чем менее увлекательным будет ваше времяпрепровождение в туалете, тем быстрее вы оттуда выйдете и сохраните здоровье.

Дополнительный совет

Сократить время пребывания в туалете важно не только для предотвращения проблем с кровообращением и тазовыми мышцами, но и для тех, кто сталкивается с запорами. Врачебные рекомендации сводятся к тому, чтобы не задерживаться в туалете, даже если процесс занимает больше времени.

Уточнения

Запо́р - замедленная, затруднённая или систематически недостаточная дефекация.

