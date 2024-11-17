Как правильно принимать витамин D без вреда для организма

2:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Витамин D — это важнейший элемент для поддержания здоровья, но его прием требует разумного подхода. Как узнать, кому и в каких дозах он необходим, а также какие последствия могут быть при передозировке? Рассмотрим этот вопрос подробно.

Фото: openverse.org by DBduo Photography, CC BY-SA 2.0

Кому и зачем нужен витамин D

Прием витамина D бывает двух видов: профилактический и лечебный.

Профилактический режим рекомендуется людям из групп риска дефицита витамина D и пациентам с остеопорозом.

Для женщин и мужчин в возрасте от 18 до 50 лет дневная норма составляет 600-800 МЕ.

Людям старше 50 лет нужно не менее 800-1000 МЕ в сутки.

Для беременных и кормящих женщин доза повышается до 800-1200 МЕ.

Лечебный режим необходим при заболеваниях или состояниях, которые затрудняют всасывание и метаболизм витамина D (например, ожирение или синдром мальабсорбции). В таких случаях рекомендуют дозы в 2-3 раза выше возрастной нормы (до 4000-6000 МЕ ежедневно).

Рекомендуется ежедневный прием витамина D3, так как он обеспечивает стабильное поддержание уровня витамина в крови.



Как определить уровень витамина D

Скрининг уровня витамина D в организме рекомендуется:

Людям с высоким риском дефицита (например, пожилым, беременным, людям с ожирением). Для определения исходного уровня, если планируется прием лечебной дозировки.

Результаты анализа помогут врачу назначить правильную дозу и продолжительность курса.



Опасности передозировки витамина D

Высокие дозы витамина D могут нанести серьезный вред. Сегодня препараты с высокими дозировками витамина D доступны на полках аптек, но их прием без контроля врача опасен.

Исследование Майкла Холика (2010) показало, что прием 50 000 МЕ витамина D раз в неделю может повысить уровень витамина в крови, но у некоторых участников наблюдалась гиперкальциемия (повышенное содержание кальция в крови).

Симптомы гиперкальциемии:

тошнота и рвота;

боли в мышцах и костях;

жажда и частое мочеиспускание;

повреждение почек.

Работа Bischoff-Ferrari и коллег (2005) подтвердила эти данные, показав, что высокие дозы витамина D ухудшают функции почек.

Поэтому принимать высокие дозы (например, 50 000 МЕ еженедельно) без назначения врача не рекомендуется. Более безопасным и эффективным вариантом является ежедневный прием в оптимальных дозах.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

