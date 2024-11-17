Как правильно принимать витамин D без вреда для организма

Витамин D — это важнейший элемент для поддержания здоровья, но его прием требует разумного подхода. Как узнать, кому и в каких дозах он необходим, а также какие последствия могут быть при передозировке? Рассмотрим этот вопрос подробно.
Прием витамина D бывает двух видов: профилактический и лечебный.
Рекомендуется ежедневный прием витамина D3, так как он обеспечивает стабильное поддержание уровня витамина в крови.
Скрининг уровня витамина D в организме рекомендуется:
Результаты анализа помогут врачу назначить правильную дозу и продолжительность курса.
Высокие дозы витамина D могут нанести серьезный вред. Сегодня препараты с высокими дозировками витамина D доступны на полках аптек, но их прием без контроля врача опасен.
Исследование Майкла Холика (2010) показало, что прием 50 000 МЕ витамина D раз в неделю может повысить уровень витамина в крови, но у некоторых участников наблюдалась гиперкальциемия (повышенное содержание кальция в крови).
Симптомы гиперкальциемии:
Работа Bischoff-Ferrari и коллег (2005) подтвердила эти данные, показав, что высокие дозы витамина D ухудшают функции почек.
Поэтому принимать высокие дозы (например, 50 000 МЕ еженедельно) без назначения врача не рекомендуется. Более безопасным и эффективным вариантом является ежедневный прием в оптимальных дозах.
Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).
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