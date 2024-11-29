Ходьба — привычка, которая продлевает жизнь

Пешие прогулки: бесплатный способ продлить жизнь на 11 лет

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Привычки, которые сокращают жизнь, давно изучены и учитываются, призывая людей беречь своё здоровье. Однако, как выяснилось, есть и привычки, которые могут значительно продлить жизнь. Британские учёные выявили одну привычку, которая способна продлить жизнь на целых 11 лет, и для этого не нужно тратить деньги или прикладывать особые усилия.

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/

Привычка, продлевающая жизнь — пешие прогулки

Согласно результатам исследований, опубликованным в British Journal of Sports Medicine, самой доступной и эффективной привычкой для продления жизни является пешие прогулки.

Польза ходьбы

Обыкновенная прогулка способствует повышению физической активности, однако, чтобы она оказала положительное влияние на здоровье, нужно гулять каждый день. Основная цель — поддержание физической активности на уровне, который характерен для всего 25% самых активных людей на планете. Это особенно важно для людей старше 40 лет.

Исследования показали, что если человек будет гулять ежедневно по 2,5 часа со средней скоростью 4,8 км/ч, он сможет продлить свою жизнь на 5 лет. Если же увеличивать время прогулок, то каждый дополнительный час ходьбы будет добавлять ещё 6 часов жизни.

Эти данные особенно актуальны для людей, ведущих сидячий образ жизни, которым рекомендуется начинать включать пешие прогулки в свой ежедневный режим.

Уточнения

Долгожительство — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

